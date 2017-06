Wenn die Nachbarn feiern, ruft er die Polizei: So spießig ist Bushido

Es war eine ganze Weile still geworden um Bushido. Nach dem Erfolg seines letzten Album "Carlo Cokxxx Nutten 3" (Nummer 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz) hat es der Gangster-Rapper musikalisch ruhiger angehen lassen. Jetzt hat Anis Ferchichi, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, den Nachfolger am Start - und flankiert die Veröffentlichung von "Black Friday" mit Interviews.

Im Gespräch mit der "Zeit" offenbarte der 38-Jährige Einblicke in eine merkwürdige Weltsicht. Wie ein Tweet vom Februar zeigte, in dem er sich über den schlechten Service in seiner Postfiliale beschwerte, geht auch aus seinen Antworten in dem Interview eine erschreckend biedere Grundhaltung hervor. Der Star, der in seinen Texten schon mal andere Mütter "auf der Yoga-Matte fickt", beklagt sich über Hipster in Berlin-Kreuzberg. "Das sind Leute, die gammeln den ganzen Tag auf irgendwelchen Kreuzberger Dächern herum und bewundern die Skyline", sagte Bushido dem Wochenblatt. Seiner konservativen Einstellung ist sich der Rapper voll bewusst: "Früher oder später wirst du wie deine Eltern, so wie du nie sein wolltest."





Bushido ruft die Polizei

In dem Gespräch beschwerte sich der Musiker, dessen Texte in Teilen von der Bundesprüfstelle als jugendgefährdend eingeschätzt wurden, über die feierwütige Jugend: "In meiner Nachbarschaft gibt es merkwürdige Jugendliche, die machen extrem viel Party, und die Eltern sind nie da." Er habe bereits einmal um Ruhe gebeten. Inzwischen rufe er die Polizei. Einer Beschwerde, der die Beamten nicht nachgegangen seien: "Aber die hören doch deine Musik", soll ein Polizist stattdessen zu dem Gangster-Rapper gesagt haben.

Als die "Zeit"-Redakteure die Textzeile "Fick das Grundgesetz" kritisieren mit dem Hinweis auf den Integrations-Bambi, den Bushido vor einigen Jahren bekommen hat, kontert der: "Ich bin doch nicht mal integriert. Ich bin das schlechteste Beispiel für Integration."

Womit er einerseits sicher recht hat. Andererseits: In puncto Spießigkeit ist er inzwischen deutscher als viele alteingesessenen Deutschen.