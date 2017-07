Liebes-Gerüchte um Céline Dion und diesen jungen Tänzer

Schnell schiebt er sich noch eine Sonnenbrille ins Gesicht, dann huscht er an den wartenden Fans und Fotografen vorbei ins Auto. Pepe Muñoz möchte nicht fotografiert werden - und schon gar nicht in ihrer Nähe: Erst als der Spanier im Wagen sitzt, taucht auch Céline Dion vor dem Regent Hotel in Berlin auf. Die Sängerin ist gerade in Europa auf Tour - und Muñoz auffällig häufig an ihrer Seite.



Arm in Arm schlenderten sie durch Paris, lachend sieht man sie auch in Deutschland gemeinsam. Sie seien nur Freunde, hieß es von Dions Management kürzlich. Fest steht, dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen - nicht nur, weil Muñoz als Tänzer in Dions Show arbeitet.

Er schwärmt über den Stil von Céline Dion

Der 32-Jährige versucht sich auch als Mode-Illustrator, besuchte mit Dion die Fashionshows in Paris. Und er schwärmte gegenüber der Zeitschrift "Vogue" vom Stil der 17 Jahre älteren Kanadierin: "Sie trägt die Kleider. Die Kleider tragen nicht sie und das ist super wichtig." Dion sei ohne Angst, was ihren Stil, ihren Tanz oder ihre Kleidung angehe.





Kennengelernt haben sich die beiden erst vor etwa einem Monat, schon beim ersten gemeinsamen Tanzen habe er sich bei Dion willkommen gefühlt, so Muñoz. Doch ob zwischen den beiden mehr als Freundschaft ist? Noch im April sagte Dion der Klatschzeitung "The Sun", dass es für sie zu früh für eine neue Liebe sei. Ihr Mann René Angélil war im Januar 2016 an Krebs gestorben. Mit ihm war sie 30 Jahre lang liiert, sie haben drei gemeinsame Kinder: die sechsjährigen Zwillinge Eddie und Nelson, sowie den 16-jährigen René-Charles.

Vor dem Hotel in Berlin gibt die 49-Jährige am Montag spontan einem Film-Team von Vox ein kurzes Interview. Von einer neuen Liebe will sie jedoch nicht sprechen. "Es gab sehr viele Veränderungen, aber meine Kinder sind immer bei mir und mein verstorbener Mann gibt mir Energie. Außerdem stehen meine Fans hinter mir", sagte sie. Und verschwand im Wagen. Wer dort wartete? Pepe Muñoz.