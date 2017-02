Caroline Beil bekommt ein Baby - mit 50

An ihrem 50. Geburtstag erfuhr Caroline Beil, dass sich ihr Leben noch einmal gründlich auf den Kopf stellen würde: Die Moderatorin hielt einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Wie sie der Zeitschrift "Bunte" erzählt, war es für sie und ihren Freund Philipp Sattler ein sehr emotionaler Moment. "Ich habe zwar nicht geweint, aber ich musste schwer schlucken und hatte feuchte Augen. Es ist ja etwas Besonders, mit 50 noch einmal schwanger zu werden. Ein riesengroßes Glück, ein Wunder, das wir dankbar und mit freudigem Herzen annehmen", sagt Beil.

Den Test haben sie in New York gemacht, wo das Paar den runden Geburtstag verbrachte. Überraschend kam das späte Babyglück nicht: Beil und der 16 Jahre jüngere Sattler hatten deshalb im Vorfeld eine Kinderwunschklinik besucht. "Das war nicht ohne - selbst für mich als Mediziner. Dei Ärzte reden da nicht lange um den heißen Brei herum, sondern sagen einem ganz klar, warum die Chance einer Schwangerschaft in Caros Alter sehr gering ist - eigentlich fast unmöglich", sagt der Zahnarzt Sattler der "Bunten".

Caroline Beil wurde mit Hilfe von Hormonen schwanger

Mit Hilfe von Hormonpräparaten hat es jedoch im zweiten Anlauf geklappt: Im Sommer soll das Baby zur Welt kommen, Beil ist im fünften Monat schwanger. Kritikern, die ihre späte Mutterschaft nicht gutheißen, nimmt sie schnell den Wind aus den Segeln: "Klar bin ich 70, wenn das Kind 20 ist. So what? Elternliebe hat nichts mit dem Alter zu tun. Außerdem bekommt es einen jungen Vater. Fragt man Keith Richards, ob er zu alt ist, wenn er mit 70 ein Kind bekommt?"

Sattler und Beil sind seit zweieinhalb Jahren liiert, aus einer früheren Beziehung brachte Beil ihren siebenjährigen Sohn David mit in die Familie. "Wir leben so harmonisch und glücklich, wie ich das noch nie erlebt habe", schwärmt Beil. Auch eine Hochzeit sei nicht ausgeschlossen.