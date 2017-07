VeroniCArsten ziehen endlich zusammen

Seit fast neun Jahren sind Schauspielerin Veronica Ferres und Unternehmer Carsten Maschmeyer ein Paar. Im September 2014 heirateten sie an der Côte d'Azur. Eine Einladungskarte, die damals in der "Bild am Sonntag" abgedruckt war, zierte die Aufschrift "Trauung VeroniCArsten 27. September 2014".



Trotz Hochzeit führten die beiden in den vergangenen Jahren eine Fernbeziehung: Er lebte und arbeitete in Hannover, sie in München. Das soll sich nun ändern. Maschmeyer will seinen Wohnsitz in die bayerische Landeshauptstadt verlagern. Dort geht die 16-jährige Tochter aus Ferres' Ehe mit Filmproduzent Martin Krug zur Schule. Maschmeyer hat aus seiner ersten Ehe zwei erwachsene Söhne.



Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Veronica Ferres über den Umzug: "Ein Ehepaar gehört doch zusammen." Sie und ihr Mann wollten die knappe Zeit, die sie gemeinsam haben, nicht mehr auf zwei Wohnsitze verteilen.



Firma von Carsten Maschmeyer bleibt in Hannover

Vermissen werde er vor allem den großzügigen Garten seiner Villa am Stadtwald, sagte Maschmeyer. Den Kontakt zu seinen Freunden in Hannover will das Paar trotz Umzug halten. "Die vielen Freunde, die ich in Hannover habe, treffe ich in jüngster Zeit sowieso öfter auf Terminen in anderen Städten als hier – also werden wir uns auch künftig sehen, auch wenn wir nicht mehr hier wohnen", sagte der 58-Jährige.

Ganz wird sich Milliardär Maschmeyer jedoch nicht aus Hannover verabschieden. Seine Firma, die Maschmeyer Group, wird in der niedersächsischen Landeshauptstadt bleiben. In Hannover hatte der gebürtige Bremer einst ein Medizinstudium begonnen und dann den Finanzdienstleister AWD gegründet. Aus dem Unternehmen ist er inzwischen ausgestiegen und engagiert sich als Investor für Start-up-Firmen. Seit dem vergangenen Jahr gehört Maschmeyer in der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" zu den Investoren.