809 Tage - exakt so lange hielt die Ehe von Cathy und Richard Lugner, bevor sie Ende November im Schnellverfahren geschieden wurden. Für den Bauunternehmer ging damit bereits die fünfte Ehe in die Brüche. Für die frühere Krankenschwester war es das Ende einer Romanze, die Anfang 2014 in einer Bar begann. Die 27-Jährige sei von der Scheidung "emotional sehr betroffen", sagte ihr Anwalt Michael Krüger nach dem Gerichtstermin. Richard Lugner hingegen habe die Scheidung professionell abgewickelt, ausreichend Erfahrung besitzt der 84-Jährige ja. "Man darf nicht vergessen, dass er ja auch schon im sehr fortgeschrittenen Alter ist. Zu dem Zeitpunkt sind die Emotionen wahrscheinlich nicht mehr so stark, sowohl in der Freude als auch in der Trauer", sagte Jurist Krüger nun der Zeitschrift "Bunte".

Auch Cathy Lugner sprach mit dem Blatt über die Trennung, Details zu ihrem Ehevertrag will sie jedoch nicht nennen. "Es war ein Standard-Ehevertrag, den ich unterschrieben habe. Ich bin durch die Scheidung keine Millionärin geworden, auch wenn meine Kritiker das vermuten", sagt die 27-Jährige. Ihr Anwalt bestätigt, dass sie eine finanzielle Abfindung erhalten hat, über die Höhe schweigt er sich jedoch aus. Während der Ehe bekam Cathy Lugner einen Sportwagen und ein Reihenhaus im Wert von einer halben Million Euro geschenkt, beides dürfe sie nach der Scheidung behalten.

Cathy Lugner nahm bei "Promi Big Brother" teil

Für ihren Ex-Mann findet Cathy Lugner allerdings wenig schmeichelhafte Worte. Die 27-Jährige beschreibt ihn als extrem eifersüchtig, besitzergreifend und geizig. "Er verlangt von seiner Frau absolute Anpassung", sagt Cathy Lugner. Eine gleichberechtigte Beziehung sei mit dem 84-Jährigen nicht möglich. "Der Richard flirtete und telefonierte ständig mit anderen Frauen, anstatt um unsere Ehe zu kämpfen. Jetzt hat er mich abgelegt wie eine schmutzige Unterhose. Eiskalt, ohne Gefühle. Ich bin sehr verletzt. Ich habe ihn schließlich nicht betrogen, sondern mir nur erlaubt, beim 'Promi Big Brother' von Sat.1 teilzunehmen. Das verzeiht er mir nicht. Richard duldet nicht, dass seine Frau ihre eigene Meinung hat", sagte die gebürtige Deutsche der "Bunte".

Dass Richard Lugner ihr den Spitznamen Spatzi verpasste, missfiel der gelernten Krankenschwester. "Ich fragte, ob ich ihn Eselchen oder Elefanti nennen soll. Das wollte er aber nicht." Über ihr Intimleben will Cathy Lugner in dem Interview nicht sprechen, verrät aber, dass Richard Lugner "hier und da" Potenzmittel wie Viagra nehme. "Daraus macht er keinen Hehl. Er hat sogar schon mal vor über zehn Jahren für so ein Medikament geworben", sagt die 27-Jährige.



Richard Lugner hat bereits eine neue, junge Freundin

Enttäuscht sei sie, weil Richard Lugner nicht um die Ehe gekämpft habe. "Ich hatte mir einen romantischen Ritter auf dem Pferd erhofft, der sich für unsere Liebe starkmacht. Doch letztendlich war ich dem Richard komplett egal", beklagt sich Cathy Lugner. Sie glaubt, dass der 84-Jährige längst eine neue Frau an seiner Seite hat. "Ich weiß nur, dass sie ungefähr in meinem Alter sein muss, höchstens 30. Wegen ihr kam es ja im Oktober zum Streit zwischen Richard und mir. Er gab zu, dass er eine Frau in der Lugner City kennengelernt habe", sagt Cathy Lugner.​ In seinem Einkaufszentrum, der Lugner City, präsentiert der Bauunternehmer zum Wiener Opernball traditionell seine prominenten Begleiterinnen. In rund zwei Monaten wird der 84-Jährige erneut dort sitzen - vielleicht schon mit einer neuen Partnerin an seiner Seite. Denn Cathy Lugner wird so schnell sicher keinen Opernball mehr besuchen.