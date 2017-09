Chrissy Teigen: Suche reife Bananen, biete Unterhose meines Mannes

Was tun Sie, wenn Sie in der Küche stehen, um zu backen und feststellen, dass Zutaten fehlen? Vielleicht bei den Nachbarn klingeln oder kurzerhand in den Supermarkt fahren. Ähnlich erging es US-Model Chrissy Teigen, die in ihrer heimischen Küche ein Bananenbrot zubereiten wollte. Allein, es fehlten ihr entscheidende Bestandteile: sechs reife Bananen. Also wandte sich die Frau von Musiker John Legend an ihre 7,5 Millionen Twitter-Follower und setzte folgenden Post ab:

if u have 6 BROWN bananas in the LA area, I will send my assistant to your home with a signed cookbook, John's underwear and a Becca palette — christine teigen (@chrissyteigen) 21. September 2017

Die Aussicht auf ein signiertes Kochbuch Teigens und Unterwäsche von John Legend ließ die Menschen offenbar reihenweise nach braunen Bananen in ihren Kühlschränken suchen. Zwischenzeitlich postete Chrissy Teigen, dass bitte nur ernst gemeinte Angebote an sie geschickt werden sollen und forderte alle Interessenten auf, ein Foto zu senden, auf dem sie die Bananen in die Kamera halten und die Finger zum Victory-Zeichen formen.

Es dauerte nur knapp eine Stunde, dann erklärte Teigen via Twitter ihren Bananenaufruf für beendet:

banana submissions are now closed. thank you guys so much I will send the runner ups some banana bread once done — christine teigen (@chrissyteigen) 21. September 2017

Das Rennen machte eine gewisse Meg Zukin, auch wenn sie nur fünf der geforderten sechs Bananen beisteuern konnte. Die Frau überreichte Teigens Mutter eine Tüte mit den Früchten und erhielt im Gegenzug das signierte Kochbuch, eine Make-up-Palette und ein Paar Unterhosen von Calvin Klein.

Zukin präsentierte ihre Errungenschaften stolz auf Twitter und fragte im Scherz, ob sie die Unterhose nun einrahmen und aufhängen solle.

so.... should I frame the underwear or what? @chrissyteigen pic.twitter.com/Xs0lXXpuJ9 — meg zukin (@bymeg) 21. September 2017

Chrissy Teigens Back-Odyssee hatte allerdings noch kein Ende, denn die 31-Jährige stellte fest, dass sie doch eine sechste Banane für ihren Kuchen braucht.

I really, really hate to say this but. I need one more banana pic.twitter.com/DBqKjQpSM7 — christine teigen (@chrissyteigen) 21. September 2017

Deshalb twitterte Teigen dann einen Mann namens Jake Updegraff an, der ihr offenbar zuvor seine Bananen angeboten hatte.

do u still have those bananas @onairjake — christine teigen (@chrissyteigen) 21. September 2017

Tatsächlich machte sich der Mann auf den Weg und händigte Teigens Mutter zwei weitere Bananen aus.

one of the cutest things I've ever seen @onairjake pic.twitter.com/5YxPXsnPNK — christine teigen (@chrissyteigen) 22. September 2017

Zwölf Stunden nach dem ersten Aufruf präsentierte Chrissy Teigen bei Twitter dann stolz das Ergebnis: ein rundum gelungenes Bananenbrot.