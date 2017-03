Christine Kaufmann: Enkelin Dido wacht an ihrem Krankenbett

Christine Kaufmann liegt weiterhin in einem Münchner Krankenhaus im Koma. Die 72-Jährige ist allerdings nicht allein. Ihre Familie steht ihr bei und wacht rund um die Uhr an ihrem Krankenbett. Allen voran die Töchter Allegra und Alexandra. Letztere ist mit ihrer Tochter Elisabeth sogar aus Los Angeles in die bayrische Landeshauptstadt eingeflogen. Auch der erst 14 Jahre alte Enkel Raphael und Kaufmanns Bruder Hans-Günther, 73, sitzen an ihrer Seite.

Aus Linz reiste Enkelin Dido Sargent an: "Wir sprechen mit ihr. Ich bin sicher, sie spürt, dass wir da sind", sagte die 31-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Wir zeigen ihr, dass wir sie lieben. Zusammenhalten. Ihr beistehen. Egal, was ihr Körper und ihre Seele entscheiden zu tun." Die Endlichkeit des Lebens sei schon immer ein Thema gewesen: "Meine Großmutter hat immer ganz locker über den Tod gesprochen. Leben und Tod gehören zusammen. Niemand wird geschont. Aber wir hoffen alle, dass wir sie noch mal sprechen können."

Christine Kaufmann hat zwei Töchter mit Tony Curtis

Am Wochenende hatte Allegra Curtis erstmals über den Zustand ihrer Mutter gesprochen - und schockierende Details verraten: "Die Ärzte haben gesagt, meine Mami hat Leukämie und eine Sepsis", sagte Curtis der Münchner "Abendzeitung". Die Diagnose kam überraschend: Bis vor wenigen Tagen ahnte Christine Kaufmann nicht, dass sie an Blutkrebs und einer lebensgefährlichen Blutvergiftung leidet.

Die 1945 im österreichischen Lengdorf geborene Christine Kaufmann stand von klein auf vor der Kamera, 1954 wurde sie mit ihrer Rolle in "Rosen-Resli" als 9-Jährige zum Kinderstar. Später drehte Kaufmann in Hollywood. An der Seite von Kirk Douglas wurde sie in der Tragödie "Stadt ohne Mitleid" 1961 international berühmt und gewann den Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin. Im gleichen Jahr lernte sie den damals verheirateten Tony Curtis ("Manche mögen's heiß") kennen. 1963 heiratete das Paar, aus der Verbindung gingen die Töchter Alexandra und Allegra hervor. Nachdem die Ehe 1968 geschieden wurde, ging Kaufmann nach Deutschland zurück.