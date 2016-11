Im vergangenen Jahr schockte Cobie Smulders ihre Fans mit dem Geständnis, im Alter von 25 Jahren an Eierstockkrebs erkrankt gewesen zu sein. Nun hat die aus der Serie "How I Met Your Mother" bekannte Schauspielerin in einem sehr bewegenden Beitrag in Lena Dunhams Blog "Lenny Letters" über die damalige Zeit gesprochen - und dabei tiefe Einblicke in ihr Seelenleben gewährt.

Sie sei eigentlich kein Mensch, der sein Privatleben in die Öffentlichkeit trage, doch nachdem sie sich 2015 in "Women's Health" oben ohne gezeigt und im Interview über ihre Krebserkrankung gesprochen hatte, habe sie viel über die Leidenszeit nachgedacht - eine Erfahrung, die sie nun weitergeben möchte. Als sie 2008 25-jährig an Krebs erkrankte, hatte sie noch nicht über die Frage nach gedacht, ob sie Kinder möchte. Doch plötzlich wurde ihre Fruchtbarkeit zum Thema.



Colbie Smulders suchte verschiedene Heiler auf

Smulders beschreibt weiter, wie sie ihre Ernährung umstellte, auf Käse und Kohlenhydrate verzichtete, Yoga praktizierte. Sie ging in die Wüste und fastete acht Tage und versuchte ihr Glück bei allerhand Quacksalbern: Energie-Heilern, Kiesiologen, Ayurveda-Beratern, Naturheilkundlern und vielen mehr.

Der Krebs ging schließlich weg. Was genau dabei half, konnte sie nicht sagen. Smulders' Leben wendete sich zum Guten: Sie bekam sogar Kinder und ist heute stolze Mutter zweier Töchter. Die Angst vor der Krankheit ist aber geblieben. Seither achte sie auf die Signale ihres Körpers und nehme Rücksicht auf seine Bedürfnisse.

"Weinen Sie und kämpfen Sie"

Anderen Frauen gibt die Schauspielerin den Rat, sich im Falle einer ähnlichen Krankheit Zeit zu nehmen. Fragen zu stellen, sich selbst nach Möglichkeiten der Diagnose umzusehen. "Weinen Sie und kämpfen Sie": Mit diesem eindringlichen Appell schloss Cobie Smulders ihren anrührenden Beitrag.

Wer eine ganz andere Seite der Schauspielerin sehen möchte: Ab Donnerstag ist sie an der Seite von Tom Cruise in dem Action-Film "Jack Reacher: Kein Weg zurück" zu sehen.