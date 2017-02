Promi-Geburtstag vom 25. Februar 2017: Chelsea Handler

Als Anfang des Jahres am Rande des Sundance Filmfestivals mit einem «Women's March» gegen Donald Trump demonstriert wurde, da war neben Jennifer Beals, Mary McCormack und Charlize Theron auch Chelsea Handler in vorderster Front dabei.

Ihrer Wut auf den US-Präsidenten lässt die Moderatorin, Comedian, Bestseller-Autorin, Produzentin und Schauspielerin auch auf ihrem Twitter-Account freien Lauf. Als Melania Trump ankündigte, das Weiße Haus wieder für Besucher öffnen zu wollen, schrieb sie: «Hoffentlich ist Obama einer von ihnen.» Und das ist noch einer ihrer harmlosesten Tweets.

Nach der Highschool ging Chelsea Handler, die heute 42 Jahre alt wird, nach Kalifornien, um Schauspielerin zu werden - das Ergebnis war allerdings eher mäßig. Mehr Erfolg sollte sie als Stand-up-Comedian haben. Ihr selbstironischer und manchmal auch etwas ätzender und rüder Witz, der niemanden verschont, kam gleich ziemlich gut an - vor allem auch wenn es um das Thema Sex ging.

Darüber hat Chelsea Handler 2005 auch gleich ein Buch geschrieben: In «My Horizontal Life: A Collection of One-Night Stands» hat sie ihr Dating-Life ausführlich behandelt. Die Sammlung von Short Stories wurde ein großer Erfolg. Ebenso ihr zweites Werk «Are You There, Vodka? It’s Me, Chelsea» - zusammen sollen sich die beiden Werke rund 1,7 Millionen Mal verkauft haben.

Erfolgreiche Comedian, erfolgreiche Buchautorin - das sollte es noch längst nicht für Chelsea Handler gewesen sein. Auch im Fernsehen startete die Powerfrau durch: Mit «Chelsea Lately» brach sie in eine Männerdomäne ein und reüssierte 2007 als Late-Night-Talker. Nach Joan Rivers war sie überhaupt erst die zweite Frau der US-amerikanischen TV-Geschichte, der das gelang.

Die Show kam an. Entsprechend groß war die Anteilnahme, als die Show 2014 eingestellt wurde. In der letzten Ausgabe von «Chelsea Lately» intonierte ein prominente Chor eine spezielle Version des Michael-Jackson-Songs «We Are The World». Zu den Sängern gehörten Sandra Bullock, Miley Cyrus, Gerard Butler, Jennifer Aniston, Justin Theroux, Gwen Stefani, Kate Beckinsale, Selena Gomez und viele weitere Stars.

Inzwischen ist Chelsea Handler beim Streamingdienst Netflix gelandet, wo sie für ihre Talk-Show «Chlesea» unter anderem mit Prominenten plaudert. Jennifer Lawrence, Don Cheadle oder Melissa McCarthy waren schon zu Gast.