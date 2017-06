Auch die zweite Garde hat hübsche Spielerfrauen

Die ganz großen Namen fehlen, wenn am 17. Juni um 18 Uhr Ortszeit in Sankt Petersburg der Confed Cup angepfiffen wird. Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos, Jérôme Boateng, Sami Khedira, Thomas Müller, Mesut Özil - sie alle werden bei dem Vorbereitungsturnier zur Fußball-WM in Russland im kommenden Jahr nicht dabei sein. "Die haben alle ihren wohlverdienten Urlaub gerade. Darum können wir Jungen probieren, unsere Chance zu nutzen und bei der WM dabei zu sein", sagte der 21-jährige Timo Werner. Der Stürmer von RB Leipzig gehört zu Jogi Löws Kader.

Hinzu kommen zahlreiche verletzungsbedingte Absagen. Manuel Neuer geht nach seinem Fußbruch Mitte April noch immer an Krücken. Erholen kann sich der Torwart nun während seiner Flitterwochen in Italien, die er mit seiner Frau Nina verbringt. Jérôme Boateng arbeitet nach seiner Muskelverletzung in den USA an der Fitness. Thomas Müller ließ sich am Daumen operieren, Leroy Sané an der Nase und Marco Reus am Kreuzband.

Kapitän Julian Draxler knutschte vorm Turnier fremd

Die Kapitänsbinde in Russland trägt nun Julian Draxler, mit 23 Jahren immerhin schon Weltmeister und neben Matthias Ginter und Shkodran Mustafi einer von drei Spielern, die bereits beim Triumph von Brasilien im Sommer 2014 dabei waren. "Klar, durch die Kapitänsbinde hat man ein bisschen mehr Verantwortung übertragen bekommen", sagte Draxler vor dem Turnier.

Blöd nur, dass er die spielfreie Zeit für einen Abstecher nach Ibiza nutzte und dort auf einer Jacht küssend mit einer Frau fotografiert wurde, die nicht seine langjährige Freundin Lena Stiffel ist. Die hatte ihn sowohl zu EM nach Frankreich, als auch zur WM nach Brasilien begleitet.



Zum Confed Cup nach Russland dürfte allerdings kaum eine deutsche Spielerfrau reisen. Viele nutzen die zwei Wochen wohl lieber für einen Urlaub in der Sonne oder verfolgen die Spiele am heimischen Fernseher.