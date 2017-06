Cosby-Anklägerin: Ich wollte, dass es aufhört

Bill Cosbys Hauptanklägerin hat am Dienstag im Prozess gegen den US-Schauspieler ausgesagt. Die ehemalige Universitätsangestellte Andrea Constand nannte dabei erschütternde Details, wie Cosby sie 2004 unter Drogen gesetzt und sexuell genötigt haben soll. Constand beschrieb den inzwischen 79-Jährigen als einen Ratgeber, dem sie vertraut habe. Eines Nachts habe er ihr als Kräuterpillen bezeichnete Mittel verabreicht. Danach, so sagte sie vor Gericht, habe sie sich wie erstarrt oder eingefroren gefühlt. Cosby habe sie begrapscht und belästigt, sie habe sich nicht bewegen können. "Ich wollte, dass es aufhört", so Constand. Cosbys Anwälte haben bereits signalisiert, Constand in die Mangel nehmen zu wollen, warum sie fast ein Jahr wartete, um die mutmaßlichen Übergriffe zu melden, und warum sie nach dem Vorfall noch monatelang den Kontakt zu dem TV-Altstar aufrecht erhielt. Dutzende Frauen werfen Cosby sexuelle Übergriffe unter ähnlichen Umständen vor, die bis in die 1960er Jahr zurückgehen sollen. Es wird nicht erwartet, dass Cosby selbst vor Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania aussagt, er weist die Vorwürfe zurück. Nur Andrea Constands Vorwürfe sind aufgrund der zeitlichen Nähe überhaupt noch justiziabel.