Diese Trophäe schien Cristiano Ronaldo viel zu bedeuten. Nur mit Mühe konnte er die Tränen zurückhalten, als er zum vierten Mal zum Fifa-Weltfußballer des Jahres gekürt wurde. Und während Dauerrivale Lionel Messi erst gar nicht zur Verleihung gereist war, brachte Ronaldo gleich seine ganze Familie mit.

Vor allem aber brachte er Georgina Rodriguez mit. Die schöne Spanierin ist die neue feste Freundin an Ronaldos Seite, und es scheint dem Fußballprofi ernst zu sein. Als Fifa-Präsident Gianni Infantino Ronaldos Sieg verkündete, gab es erst einmal ein kamerareifes Küsschen. Selten zeigte sich der Fußballer mit einer Frau so vertraut und öffentlich wie mit Georgina.



Cristiano Ronaldo: Turtelnd im Disneyland Paris

Offenbar läuft die Romanze schon einige Zeit, doch viel ist über die neue Frau in Ronaldos Leben bisher nicht bekannt. Laut der britischen Boulevardzeitung "Sun" ist Georgina 21 Jahre alt, stammt aus Spanien und hat früher in einem Gucci-Geschäft in Madrid gearbeitet. Es heißt, die beiden hätten sich im Vip-Bereich eines Dolce & Gabbana Events kennengelernt. Bereits im November gingen Schnappschüsse durch die Boulevardmedien, die das Paar bei einem Besuch im Disneyland Paris zeigten. Da versuchte Ronaldo noch - mit Sonnenbrille, Baseballkappe und Perücke verkleidet - die Affäre geheimzuhalten.

Cristiano Ronaldo déguisé avec Georgina Rodriguez à Disneyland. pic.twitter.com/sshTEXz58B — Cristiano Ronaldo (@Ronaldo_France) 23. November 2016

Auch mit Ronaldos Sohn zeigte sich Georgina während ihres ersten öffentlichen Auftritts an der Seite des Weltfußballers sehr vertraut. Und sie hat schon die ganze Familie kennengelernt: Gemeinsam mit Ronaldos Schwestern Catia und Elma und seiner Mutter Maria posierte sie für Fotos.

Der sonst so extrovertierte Ronaldo ist mit privaten Dingen eigentlich eher zurückhaltend. Noch immer ist etwa die Mutter von Söhnchen Cristiano Jr., der seinen Vater häufig bei Preisverleihungen begleitet, der Öffentlichkeit nicht bekannt. Seit der Trennung von Model Irina Shayk Anfang 2015, mit der er fünf Jahre zusammen war, hatte man keine offizielle Partnerin an seiner Seite gesehen.