Dafür reicht das Geld noch - Kinderparty für Becker-Sohn Amadeus

Luftballons verzieren die Villa im noblen Londoner Stadtteil Wimbledon. Lilly Becker öffnet Lieferanten mit bunt bemaltem Gesicht die Tür. Bis zum berühmten Centre Court, wo Boris Becker derzeit die Tennisturniere für das britische Fernsehen kommentiert, sind es nur wenige Schritte. Doch im Wohnhaus des jüngsten Wimbledon-Siegers aller Zeiten steht am Donnerstag nicht der Sport, sondern Sohn Amadeus im Mittelpunkt.

Die Eltern Lilly und Boris Becker organisierten für Amadeus eine Kinderparty - mit allen Finessen. Obwohl ein Londoner Gericht den Ex-Tennis-Profi für bankrott erklärt hatte, leistete sich das Paar eine Sommersause für den jüngsten Becker.

Boris Becker: Aufstieg und Fall einer Legende Fullscreen

Hüpfburg und Catering für Boris Beckers Sohn

Paparazzi-Bilder zeigen, wie Lieferanten allerlei Dekomaterial in die Villa schaffen. Außerdem veröffentlichte Becker ein Video auf Instagram, auf dem die Vorbereitungen zu sehen waren. Eine Hüpfburg war im Garten aufgebaut. Außerdem wurden Sumo-Ringer-Kostüme rangeschafft, mit denen die Kinder lustige Wettkämpfe veranstalten konnten. Für das leibliche Wohl der Kleinen sorgte ein Fish-and-Chips-Wagen von einem Caterer. Motto: "We make your event special", was auf Deutsch übersetzt so viel heißt wie: Wir machen ihr Ereignis unvergesslich.

Der Anlass für die Kinderparty ist unklar, denn Amadeus hat eigentlich im Februar Geburtstag. Offenbar war dem in finanzielle Schwierigkeiten geratene Becker der Aufwand hinterher selbst peinlich. Er löschte das Video, das die Vorbereitungen zeigte, inzwischen.



Becker stand Donnerstagabend wieder vor der Kamera

Am Donnerstagabend war es dann vorbei mit der Kinderfeierei. Boris Becker musste zur Arbeit ins Fernsehstudio der BBC in Wimbledon, wo derzeit das berühmte Tennis-Turnier stattfindet. Für Becker dürfte sein Kommentatorenjob wie ein Urlaub wirken. Endlich muss er mal nicht über seine finanzielle Situation sprechen, muss keine Angst vor frechen Fragen haben. Stattdessen darf er über Tennis plaudern. Eine Verschnaufpause bis zum nächsten Termin mit seiner Bank.