Hat Daniela Katzenberger ihre Fans getäuscht?

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind vor dem Gesetz gar nicht verheiratet. Das legt ein Bericht nahe, den die "Bild"-Zeitung am Donnerstag veröffentlicht hat. Die Boulevardzeitung hat darin aus dem Grundbucheintrag des Bauamtes von Mallorca zitiert, das Lucas Cordalis als "ledig" einstuft.

Kann das wirklich sein? Am 4. Juni 2016 haben Daniela und Lucas kirchlich geheiratet - die Zeremonie wurde live auf RTL2 übertragen. Zu dem Zeitpunkt war das Paar standesamtlich noch nicht getraut, wie damals der Pfarrer der "Bild" bestätigte. Was ungewöhnlich ist. Denn eigentlich setzt eine kirchliche Hochzeit die staatliche Vermählung voraus. Doch die hat offenbar bis heute nicht stattgefunden.

Für die TV-Blondine, die einen Großteil ihrer Popularität daraus zieht, dass sie von ihren Anhängern als besonders ehrlich und offenherzig empfunden wird, könnte sich der Bericht zum Image-Schaden entwickeln. Denn auf ihrer Facebook-Seite inszeniert sich die Pfälzerin vor den Augen ihrer mehr als 2,6 Millionen Fans als glückliche Mutter und Ehefrau.

Hat Daniela Katzenberger ihre Idylle nur gespielt?

Sollte auch nur der Verdacht aufkommen, die Idylle könnte gespielt sein - die Folgen wären enorm. Denn neben Familienbildern postet die 30-Jährige immer wieder Fotos von Produkten, die sie ihren Fans ans Herz legt. Katzenberger ist für viele Hersteller eine ideale Werbeikone, weil ihre Anhängerschaft ihr abnimmt, dass sie die Produkte tatsächlich privat nutzt. Sollte sie über ihr Privatleben gelogen haben, hätte das Konsequenzen für ihren Werbewert.

In einem Punkt hat sich die TV-Ikone tatsächlich schon widersprochen. Am 15. Juni 2016 hatte sie auf ihrer Facebook-Seite ein Bild mit diesem Schriftzug geteilt: "Die standesamtliche Trauung hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden." Dem "OK!"-Magazin sagte sie dagegen kurz darauf, "erst Mitte August Zeit fürs Standesamt" zu haben. Ein gutes Jahr später scheint das Paar noch immer keinen Termin gefunden zu haben.

Die ganze Angelegenheit ist erklärungsbedürftig - will Katzenberger glaubwürdig bleiben. Doch auch ihrem Management fällt keine gescheite Erklärung ein: "Daniela und Lucas haben vor Millionen Menschen geheiratet. Alles andere ist privat", heißt es auf Anfrage. Doch mit dem indirekten Eingeständnis der Täuschung ist die Affäre nicht aus der Welt. Die "Katze" gründet ihre Popularität darauf, dass sie alle Welt an ihrem Privatleben - und damit auch ihrer Ehe - teilhaben lässt. Zuletzt öffnete sie in der Sendung "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber" ihre Türen für die Kamerateams von RTL2 und ließ alle Welt an ihrem familiären Glück teilhaben. Und plötzlich soll genau das privat sein?

Daniela Katzenberger selbst nahm zu der neu entflammten Debatte über ihre Ehe nicht Stellung. Stattdessen postete sie auf ihrer Facebook-Seite ein Foto, das für sich sprechen soll. Es zeigt sie zusammen mit Lucas. Ihr einziger Kommentar dazu: ein Herzchen.