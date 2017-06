Daniela Katzenberger pendelt seit längerer Zeit zwischen Deutschland und ihrer Wahlheimat Mallorca. Eine, die man eigentlich immer an der Seite der Kultblondine sieht, Mama Iris. Die hat sich aber schon immer daran gestört, dass es ihre Tochter nach Spanien zieht. Doch seit längerer Zeit soll zwischen den beiden Funkstille herrschen und an dem Gerücht könnte durchaus etwas dran sein. Denn Daniela zeigte sich beim Thema Iris, während eines FB-Livestreams, ziemlich verschlossen und nachdenklich.

Dabei war gerade Iris immer eine gute Stütze von Daniela. Denn Daniela hatte nie einen großen Freundeskreis. Sie selbst sagt über sich, dass sie keine gute Freundin sei.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich Daniela und ihre Mutter Iris bald wieder zusammenraufen. Denn eine Kultblondine ohne Schwiegermonster an ihrer Seite, wie Daniela ihre Mutter gerne betitelt, wäre doch allzu schade.