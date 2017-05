Das müssen Sie über den Verlobten von Pippa Middleton wissen

Wenn Pippa Middleton an diesem Samstag ihren Verlobten James Matthews heiratet, werden rund 130 Gäste bei der Zeremonie in der St. Mark's Church in Englefield dabei sein. Schwester Kate nebst Gate Prinz William sind gesetzt, immerhin sollen ihre beiden Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, Blumen streuen. Auch Prinz Harry steht auf der Gästeliste - allerdings ohne seine Freundin Meghan Markle. Die darf erst zur Party am Abend dazustoßen. Denn für ihre kirchliche Trauung hat Pippa Middleton eine Regel bestimmt: "No ring, no bring". Heißt, wer nicht verlobt oder verheiratet ist, sollte draußen bleiben.



Bruder von James Matthews war im Dschungelcamp

Somit dürfte auch der Trauzeuge des Bräutigams allein kommen: Spencer Matthews, jüngerer Bruder von Pippas Verlobtem. Der 27-Jährige ist seit einigen Monaten mit dem Model Vogue Williams liiert. Die gebürtige Irin postet auf Instagram regelmäßig Bikinifotos und trat in der Reality-TV-Show "Fade Street" auf. Für Pippa Middleton wohl zu viel der Selbstinszenierung. Dass Williams auf der Hochzeitsfeier auftaucht, ist äußerst unwahrscheinlich.

I mean......... ❤️ Ein Beitrag geteilt von Spencer Matthews (@spencermatthews) am 10. Mai 2017 um 12:24 Uhr

Immerhin reicht es, dass Spencer Matthews für Schlagzeilen sorgt. Er war 2011 in der Reality-TV-Soap "Made in Chelsea" zu sehen. Vier Jahre später nahm er an der britischen Variante des "Dschungelcamp" teil, wurde jedoch aus der Show geworfen, nachdem er zugab Steroide zu konsumieren. Seitdem macht der 27-Jährige immer wieder mit Frauen- und Drogengeschichten von sich reden.

James Matthews, der Bräutigam, hatte in seiner Jugend auch ein Faible für Extreme, allerdings nur auf der Rennstrecke. In den Neunzigern fuhr er in der britischen Formel 3 diverse Rennen. Bis heute gilt er als sportbegeistert, nimmt an Ski- und Radrennen teil.



Sein 18 Monate jüngerer Bruder Michael Matthews war passionierter Bergsteiger. Im Mai 1999 verunglückte er jedoch beim Bergsteigen am Mount Everest tödlich. Für die ganze Familie eine Tragödie, vor allem für James Matthews. "Er und Mike waren die besten Freunde. Der Verlust hat James das Herz gebrochen", schrieb Spencer Matthews, der jüngste der drei Brüder, 2013 in seiner Autobiografie.

Die Eltern von James Matthews besitzen eine Hotel

Nach dem Tod seines Bruders gab James Matthews den Rennsport auf und gründete seine Firma Eden Rock Capital Management. Beim Namen ließ er sich vom Hotel seiner Eltern inspirieren. Mitte der Neunziger übernahm sein Vater David mit seiner zweiten Frau Jane das "Eden Rock" auf der Karibikinsel St Barths. Die Matthews machten aus der einst maroden Absteige eine Anlage der Superlative. Heute gehören Hollywoodstars wie Uma Thurman, Penélope Cruz oder Leonardo DiCaprio zu den Stammgästen - und Familie Middleton. Das Flitterwochenziel von Pippa und James dürfte also gesetzt sein.