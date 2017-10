Gavin Rossdale spricht Klartext wegen Sophia Thomalla

Sind sie oder sind sie nicht zusammen? Das fragten sich in den letzten Wochen viele Fans von Sophia Thomalla. Immer wieder wurden Gerüchte laut, die hübsche Brünette würde den Bush-Sänger Gavin Rossdale daten. Während Sophia sich in Schweigen hüllt, sprach der Sänger nun Klartext.

In einem Backstage-Interview sagte er, wie schn es sei, eine deutsche Freundin zu haben. "Ich bin sehr glücklich, sie ist sehr toll", sagte der Sänger. Und für alle, die es noch immer nicht verstanden haben, betonte er: "Ja, sie ist meine Freundin!" Kennengelernt haben sich die beiden über einen guten Freund von Gavin Rossdale. Der Sänger hätte anfangs gar nicht gewusst. dass Sophia Thomalla in Deutschland eine Berühmtheit ist. Rossdale schwärmt in den höchsten Tönen von Thomalla und damit steht nun ganz klar fest: Die beiden sind ein Paar.