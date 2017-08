Dating-Gerüchte um Katy Perry und Robert Pattinson

Läuft da etwa was? Sängerin Katy Perry, 32, wurde beim gemeinsamen Dinner mit Twilight-Star Robert Pattinson, 31, gesichtet. Die amerikanische "TMZ" zeigt ein Foto der beiden in einem Restaurant im Sunset Tower Hotel in West Hollywood.



Es ist nicht das erste Mal, dass den beiden eine Affäre nachgesagt wird. Bereits im Jahr 2012, kurz nach der Trennung von Ehemann Russell Brand, wurden die beiden beim romantischen Candle-Light-Dinner gesehen. Ein Jahr später verbrachten sie sogar ein gemeinsames Feiertags-Wochenende in Santa Barbara. Jetzt also schon wieder ein Abendessen. Geht das etwa was?



Katy Perry und Robert Pattinson saßen nicht allein am Tisch

Fakt ist, die beiden saßen offenbar nicht alleine am Tisch, wie die Fotos beweisen. Pattinson, der von 2009 bis 2013 mit seiner Schauspielkollegin Kristen Stewart liiert war, soll eigentlich verlobt sein. Seit Januar 2015 ist er mit der britischen Musikerin FKA twigs zusammen.



Are Robert Pattinson & Katy Perry Dating? Pair Sparks Romance Rumors ... https://t.co/gUvFonalcz pic.twitter.com/6wLPMuNQMD — Celebrity News (@LatestCelebNewz) August 7, 2017