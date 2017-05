Demi Moore wird verklagt - nach tödlichem Pool-Unfall

Fast zwei Jahre ist es her, dass auf einer Party in der kalifornischen Villa von Demi Moore ein junger Mann ums Leben kam. Der 21-jährige Edenilson Steven Valle wurde im Juli 2015 tot im Pool der Hollywood-Schauspielerin gefunden, war offenbar ertrunken. Damals stellten die Behörden fest, dass es ein Unfall war. Doch die Eltern des Toten verklagen Moore nun wegen widerrechtlicher Tötung.

Wie unter anderem das amerikanische Promi-Magazin "People" berichtet, fordert die Familie bis zu 25.000 Dollar Schadenersatz von Moore. Sie werfen der 54-Jährigen vor, keine ausreichenden Tiefenangaben am Pool angebracht zu haben. An manchen Stellen soll das Wasser bis zu drei Meter tief gewesen sein. Außerdem seien Steine am Rand des Beckens eine Stolperfalle gewesen, das Wasser mit 38 Grad auch viel zu heiß. Das alles, zusammen mit Alkoholkonsum, soll zum Tod von Valle geführt haben.

Demi Moore war am Unglücksabend nicht zuhause in Los Angeles

Demi Moore war zum Zeitpunkt der Party gar nicht zuhause. Die Feier wurde von ihrer Assistentin ausgerichtet, die ebenfalls angeklagt ist. Sie soll den Verunglückten eingeladen haben. Kurz nach dem Vorfall sagte Moore "People", dass sie von der Tragödie geschockt sei. "Ich war im Ausland, um meine Töchter für eine Geburtstagsfeier zu treffen, als mich diese niederschmetternde Nachricht erreichte. Der Verlust eines Kindes ist eine unvorstellbare Tragödie und ich fühle von Herzen mit der Familie und den Freunden dieses jungen Mannes", hieß es damals.



Laut dem Klatschportal "Tmz.com" habe der junge Mann auf der Party erzählt, dass er nicht schwimmen könne. Er sei gestolpert und in den Pool gefallen, als keiner der anderen Gäste in der Nähe war, so eine Version der Ereignisse. Was genau auf dieser tragischen Feier geschah, ist jedoch noch immer unklar.