91cm -71 cm -150cm : Das sind Courtney Barnes Körpermaße. Mit ihrem riesigen Hintern die 32-Jährige für Aufsehen.



Seit ihrem Collegeabschluss in Wirtschaftswissenschaften vermarktet das Model aus Miami ihre ungewöhnliche Figur in den Sozialen Medien. Doch Mediziner warnen vor dem Risiko der illegalen Silikon-Spritzen in den Hintern. Die Injektionen sind gefährlich, weil sie direkt in die Venen gehen, die mit der Lunge verbunden sind. Menschen seien sogar daran gestorben, sagt Dr. Mendieta. Neben den unmittelbaren Risiken einer Operation drohen schwere Langzeitfolgen.



Eine Verkleinerung kommt für Courtney momentan nicht in Frage. Sie vertraut darauf, dass die Medizin zur gegebenen Zeit mit einem Hintern umzugehen weiß.