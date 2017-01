Der Schauspieler Dietz-Werner Steck ist tot. Das bestätigte seine Ehefrau Hanna Steck der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Zuvor hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet. Demnach starb er an Silvester im Alter von 80 Jahren. Steck ist vielen Zuschauern aus seiner Rolle des "Tatort"-Komissars Ernst Bienzle bekannt. Diese Rolle im Stuttgarter "Tatort" mit seinen Markenzeichen Hut und Trenchcoat spielte er von 1992 bis 2006 in 25 Filmen.

Wie die Zeitungen weiter berichten, habe der Schauspieler bereits seit mehr als zwei Jahren in einem Pflegeheim gelebt. Der Zeitung "TZ" zufolge hatte er vorher einen Schlaganfall und mehrere Oberschenkelbrüche erlitten. Er habe sich nicht mehr gut bewegen können und habe daher in dem Heim gelebt.