Einmal durchgewaschen ist schon alles, gebügelt allerdings noch nicht: Ex-Dschungelbewohnerin Helena Fürst bietet Kleidung, Schuhe und Schmuck bei Ebay feil. Dabei handelt es sich nicht um x-beliebige Sachen aus dem Kleiderschrank der 42-Jährigen, sondern um ihr Outfit aus dem "Dschungelcamp". Anfang dieses Jahres nahm Fürst an der zehnten Staffel der RTL-Show teil. In Erinnerung blieben vor allem ihre ständigen Streitereien mit den anderen Kandidaten, allen voran Fußballtrainer Thorsten Legat. Kein Wunder, dass Fürst auf ihrer Facebookseite schreibt: "Ich will vom Dschungelcamp nichts mehr im Haus haben."

Konkret versteigert die gebürtige Hessin eine Hose, ein Hemd, ein Pailletten-Shirt, Schuhe und Ohrringe. Für die Aufräumaktion scheint sich Helena Fürst extra bei Ebay angemeldet zu haben, denn ihr Profil mit dem Namen fuerstin1_6 wurde am 31. August 2016 erstellt.

"Wer schon immer mal etwas exklusives von mir haben wollte, dann schnell sein", preist Fürst die Artikel auf ihrer Facebookseite an. Und tatsächlich gibt es bereits zahlreiche Gebote - obwohl die Auktion noch bis zum 11. September läuft.



Schuhe von Helena Fürst liegen bereits bei 1000 Euro

Spitzenreiter waren am Freitagmittag Fürsts Lederstiefel, Schuhgröße 41. "Original und die Stiefel haben nicht nur tausende Kakerlaken zertreten, sondern auch alles andere im Dschungelcamp in Australien mitgemacht. Das Dschungelcamp klebt praktisch noch dran!" schreibt Fürst auf Ebay. "Ich muss sagen sie sind bequem, haben mir aber gar kein Glück gebracht. Vielleicht haben Sie eine Freude an dem exklusiven Stück Dschungelcamp 2016!" Bisher gibt es 129 Gebote für die Schuhe - der Preis liegt bereits bei über 1000 Euro.

Ebenfalls gut weggehen dürften die Echtgold-Ohrringe, die Helena Fürst mit folgender Artikelbeschreibung einstellte: "Helena Fürst aus dem Dschungelcamp 2016 Kämpferin aus Leidenschaft und Anwältin der Armen bei RTL, wenn Sie mich kennen, kennen Sie auch meine Ohrringe. Diese versteigere ich jetzt, mögen Sie Ihnen Glück bringen. Die Ohrringe haben fast alle Dschungelprüfungen in Australien mitgemacht und ich habe sie seit einem Jahr ständig getragen. Sogar beim Opernball in Wien waren sie mit dabei. Ersteigern Sie sich jetzt, ein wertvolles und persönliches Stück von Helena Fürst!" Laut Fürst kosteten die Ohrring neu knapp 1000 Euro. Bis Freitagmittag gab es nur ein Gebot - das lag allerdings bereits bei 649 Euro.

Weniger Interesse besteht bisher an Fürsts roter Hose und dem Pailletten-Shirt, das sie in der Wiedersehens-Show nach dem Dschungelcamp trug. Dort lagen die Gebote am Freitagmittag bei 60 Euro beziehungsweise 34,50 Euro. Aber noch ist Luft nach oben: Alle Auktionen laufen noch über einer Woche. Und vielleicht lockt ja auch Fürsts Angebot: "Wenn Sie die Sachen in Berlin selbst abholen, trinke ich auch noch eine Tasse Kaffee mit Ihnen."