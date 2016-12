Unter der Dusche wird er der Schönste sein. Zumindest bei den Männern. Alexander Keen zieht am 13. Januar ins Dschungelcamp ein. Damit er seiner Rolle als Model gerecht wird, geht der 33-Jährige fleißig trainieren.

Keen stählt seine Muskeln zwei Mal in der Woche unter Anleitung eines Personal Trainers. Auch auf seine Ernährung achtet der Frankfurter, der durch seine Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" als "Honey" bekannt wurde.

Alexander Keen geht als Fast-Vegetarier ins Dschungelcamp

"Neben dem Trai­ning ist noch viel wich­ti­ger, auf die Er­näh­rung zu ach­ten. Zu die­sem Thema gibt es tau­sen­de Mei­nun­gen und Bü­cher, je­doch er­näh­re ich mich mitt­ler­wei­le zu 90 Prozent ve­ge­ta­risch. Ab und zu ein gutes Steak muss schon sein", sagte Keen der "Bild"-Zeitung.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auf Instagram veröffentlichte Keen ein oberkörperfreies Foto von sich und zeigte seine Muskeln. Die Damenwelt ist entzückt und freut sich auf die erste Nackedei-Dschungelprüfung mit ihm.



Alexander Keen ist einer von voraussichtlich elf Teilnehmern. Neben ihm werden unter anderen Gina-Lisa Lohfink, Thomas Häßler, Nastassja Kinski, Marc Terenzi und Sarah Joelle Jahnel dabei sein.

Dschungelcamp startet am 13. Januar

Die elfte Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" startet am 13. Januar 2017 um 21.15 Uhr. Wie gewohnt werden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Zuschauer am Freitagabend live aus dem Dschungel begrüßen, wo die neuen Dschungelcamp Bewohner bereits am Vortag eingezogen sind.

Wochentags wird die Show dann um 22.15 Uhr ausgestrahlt werden - ebenfalls live. Das große Dschungelcamp-Finale findet am Samstagabend, dem 28. Januar 2017, statt. Dann wird der oder die Nachfolgerin von Menderes Bagci gekürt. Am Sonntagabend gibt es um 20.15 Uhr "Das große Wiedersehen“ live aus dem Baumhaus mit allen Bewohnern.