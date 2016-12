" Sarah und Pietro sind für das Dschungelcamp angefragt." Das berichtet die Zeitschrift "Closer" in ihrer neuen Ausgabe unter Berufung auf Produktionskreise der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Demnach hätten die Manager des Noch-Ehepaares ein äußerst lukratives Angebot auf dem Tisch liegen.

Der angebliche Deal: Sollten Sarah Lombardi und Pietro Lombardi im kommenden Jahr gemeinsam ins Dschungelcamp einziehen (startet am 13. Januar) sollen sie dafür zusammen eine halbe Million Euro bekommen. Diese Gage gelte allerdings nur, wenn beide trotz Ehe-Aus zusammen zusagten, heißt es im Bericht des Blattes.

Sarah Lombardi und Pietro äußern sich nicht

Was ist dran an den Dschungelcamp-Gerüchten? Das Management von Sarah Lombardi und Pietro wollte auf stern-Anfrage dazu keine Stellungnahme abgeben. Auch die beiden Protagonisten haben sich bislang nicht dazu geäußert. Sollten die Gerüchte stimmen, wären die beiden ohnehin zur Geheimhaltung verpflichtet.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Dschungelcamp-Anfragen an das Paar gegeben, das sich 2011 in der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" kennen und lieben lernte. Sowohl Sarah Lombardi als auch Pietro hätten bislang aber eine Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" abgelehnt.

Dschungelcamp-Besetzung offenbar abgeschlossen

Zuletzt habe sich RTL im September um eine Teilnahme von Sarah Lombardi bemüht. Gleichzeitig sollte sie ein lukratives Angebot für Fotoaufnahmen mit dem "Playboy" erhalten. Doch nach "Bild"-Informationen wurde daraus nichts.

Eine gemeinsame Teilnahme von Sarah Lombardi und Noch-Ehemann Pietro sei ausgeschlossen. "Die Besetzung für das Dschungelcamp ist abgeschlossen", schreibt das Blatt. Demnach seien Gina-Lisa Lohfink und Thomas Häßler mit dabei. Auf Sarah und Pietro müssen die Dschungelcamp-Fans wohl leider verzichten.





