Ed Sheeran will nicht mehr twittern

Ed Sheeran zählt aktuell zu den erfolgreichsten Musikern im Showbusiness. Trotz ausverkaufter Stadien und einer treuen Fangemeinde muss sich der Sänger immer wieder mit Hasskommentaren auseinandersetzen.

Lady-Gaga-Fans beleidigten Sheeran

In einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung "The Sun" hatte Sheeran Anfang erklärt, den Kurznachrichtendienst Twitter nicht mehr aktiv nutzen zu wollen: Auf seinem Account würden künftig nur noch automatische Weiterleitungen von Instagram zu sehen sein. Auf Twitter sei "nichts außer Menschen, die gemeine Dinge sagen". Vor allem Lady-Gaga-Fans hätten ihn massenhaft beleidigt, weil sie aus einem seiner Interviews fälschlicherweise eine Anspielung auf die Sängerin herausgelesen hätten, so der "Shape Of You"-Sänger.

Lady Gaga hat sich nun solidarisch mit ihrem gezeigt. Sheeran verdiene "Liebe und Respekt - genau wie alle Menschen", schrieb Gaga am Dienstag auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Selfie mit dem Sänger. Sie wünsche sich "positive und liebevolle" Internet-User, die "eine Online-Community erschaffen, die freundlich und kraftgebend ist statt hasserfüllt und gemein", schrieb die Sängerin weiter.