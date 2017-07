Ehekrise? David und Victoria Beckham bewohnen getrennte Bereiche

Es ist eine Bilderbuchehe: Am 4. Juli feierten David und Victoria Beckham ihren 18. Hochzeitstag. Skandale gab es im Leben der vierfachen Eltern nur selten. Auf Instagram geben sie immer wieder Einblick in ihr harmonisches Familienleben. Doch hinter der Fassade soll nicht immer alles idyllisch sein.

Die britische Tageszeitung "The Sun" spekuliert über den Zustand der Ehe des Paares. Angeblich hätten sich David und Victoria auseinandergelebt. Zuvor hatte die "Daily Mail" berichtet, beide würden in ihrer neuen Villa in der Nähe des englischen Örtchens Chipping Norton getrennte Flügel bewohnen.

David und Victoria Beckham wollten getrennte Wohnbereiche

"Sie haben zwei getrennte und in sich abgeschlossene Bereiche, die gleich groß sind - jeder mit eigener Küche, Schlafzimmern und Garten", heißt es unter Bezug auf nicht näher genannte Quelle. Das Paar habe bei der Planung auf die räumliche Trennung bestanden. "Wenn sie sich gegenseitig zum Wahnsinn treiben, können sie sich in ihren Bereich zurückziehen, so als ob es getrennte Häuser seien", sagt der Insider.

Befeuert werden die Gerüchte über eine Ehekrise durch die ausgedehnten Urlaube von David Beckham, die er zumeist ohne seine Frau verbringt. Der Ex-Fußballer besuchte in den vergangenen Monaten Madrid, Genf, Shanghai und Paris, war außerdem mit den Kinden auf einer Safaritour in Afrika - ohne Victoria. Derzeit macht er eine Motorradtour durch die USA, wie aktuelle Instagram-Fotos belegen.

Beckhams gemeinsam in Kalifornien

Der 42-Jährige genießt seine Zeit als Fußballrentner, während Victoria sich als Designerin selbstverwirklicht und viel arbeitet. Angeblich missfalle ihr sein neuer Lebensstil. Beide hätten beschlossen, ihr Leben getrennt voneinander zu führen, will die " Sun" erfahren haben. Beweise dafür bleibt das Blatt allerdings schuldig.

Am vergangenen Wochenende besuchten die Beckhams jedenfalls gemeinsam das Clubhaus So House im kalifornischen Malibu: David, Victoria und die die gesamte Familie mit den Kindern Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper. Erst im vergangenen Mai hatte Victoria ihrem Mann ein öffentliches Liebesbekenntnis gemacht. Zu seinem 42. Geburtstag schrieb sie: "Ich liebe dich so sehr." Von Krise keine Spur.

