Ehestreit eskaliert: Nino de Angelo verhaftet

Ihre Ehe ist ein einziges Auf und Ab: Schlagerstar Nino de Angelo und seine 20 Jahre jüngere Frau Larissa sind seit 2014 verheiratet. Schon mindestens drei Mal waren sie getrennt, versöhnten sich immer wieder. Jetzt soll erneut ein Streit eskaliert sein: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde der Sänger am Donnerstag auf Mallorca verhaftet, musste in Handschellen von spanischen Polizisten abgeführt werden.



De Angelo und seine Frau sollen sich um sechs Uhr morgens in einem Wellness-Hotel auf der Urlaubsinsel gestritten haben, die Polizei wurde gerufen, weil Rötungen im Gesicht von Larissa auf Schläge hindeuteten. Erst im Februar hatte das Ehepaar laut der "Bild"-Zeitung sich gegenseitig wegen Körperverletzung angezeigt, damals kriegten sich die de Angelos in ihrer Hamburger Wohnung in die Haare. Angeblich wollte Nino de Angelo dort bereits ausziehen.

Für Nino de Angelo geht es seit Jahren bergab

Der 53-Jährige sorgte in den vergangenen Jahren nicht nur mit seiner turbulenten Ehe für Schlagzeilen. 2015 nahm er bei "Promi Big Brother" teil, zeigte sich in der Show häufig betrunken. Der Tiefpunkt war erreicht, als er damals minutenlang wegen einer zerstörten Papiertüten-Figur weinte. Im Vorfeld hatte er zugegeben, aus Geldnot am Reality-TV-Format teilzunehmen. Danach ging es für ihn weiter bergab: Im Frühjahr 2016 musste de Angelo eine lebensbedrohliche Bypass-Operation durchstehen, kurz danach folgte wieder eine Trennung von Ehefrau Larissa. Und wieder eine Versöhnung. Die offenbar jetzt wieder gescheitert ist.

Den vergangenen Donnerstag verbrachte Nino de Angelo in einer Zelle auf einem Polizeirevier auf Mallorca, schon abends war er jedoch wieder auf freiem Fuß, wie die "Bild"-Zeitung schreibt. Offenbar liegt keine Anzeige gegen ihn vor. Der Fall soll an ein Spezialgericht für häusliche Gewalt weitergeleitet werden.