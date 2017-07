Ein Baby für Cathy und Mats Hummels

Süße Nachrichten aus dem Hause Hummels: Der Fußballnationalspieler und seine Frau Cathy werden zum ersten Mal Eltern. In einem Instagramposting gab die 29-Jährige ihre Schwangerschaft bekannt. "Es freut mich sehr, dass ich dieses besondere und wunderschöne Geheimnis nicht mehr für mich behalten muss. Von Tag zu Tag wächst die Vorfreude und es wird immer schwieriger, sich nichts anmerken zu lassen. Die ersten drei Monate sind geschafft, und ich bin sehr glücklich, mitteilen zu dürfen, dass im Hause Hummels ein kleiner Nachfolger unterwegs ist", schreibt Cathy Hummels. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich, auf dem sie kleine Babyschuhe in den Händen hält.

Die gleichen Schuhe postete auch Mats Hummels auf einem Instagramfoto. Es zeigt sie neben seinen Fußballschuhen, die der Name Cathy ziert. Den Beitrag kommentierte Hummels wie folgt: "👶🐝 on the way 😁❤️". Was so viel heißen soll wie: Es ist ein Hummels-Baby unterwegs.

Während Cathy Hummels ihr frohe Botschaft aus dem heimischen München versendete, ist Mats Hummels derweil mit seinem Verein, dem FC Bayern München, in China. Dort ist der Bundesligist noch bis Ende Juli auf Sommertour und absolviert diverse Testspiele.

Cathy und Mats Hummels heirateten im Juni 2015

Erst im vergangenen Monat hatten Cathy und Mats Hummels ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert. Am 15. Juni 2015 heiratete das Paar in München. Sechs Monate zuvor hatten sie sich nach fast acht Jahren Beziehung am Silvesterabend verlobt. "Wir haben uns ganz normal kennengelernt, über eine Freundin. Wir waren zusammen im Kino und ja, daraus ist Liebe geworden", verriet Cathy Hummels im vergangenen Jahr in ihrem YouTube-Channel. Gleichzeitig sagte sie, dass sie unbedingt Nachwuchs wolle. "Ein Leben ohne Kinder ist kein Leben", so Hummels. Dieser Wunsch wird ihr nun spätestens Anfang 2018 erfüllt.