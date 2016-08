7,3 Millionen Zuschauer sahen den Kinofilm "Fack ju Göhte". Rekord. Die Fortsetzung "Fack jü Göhte 2" lockte sogar noch mehr Menschen in die Kinos - über 7,4 Millionen. Neuer Rekord. Seitdem gehört Elyas M'Barek in Deutschland zu den Superstars. An seiner europaweiten Bekanntheit muss der 34-jährige Frauenschwarm aber wohl noch arbeiten.



Während seines Urlaubs auf Ibiza wurde M'Barek an einer Clubtür abgwiesen. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Demnach versuchte der Schauspieler am vergangenen Donnerstag um 12.30 Uhr in das Club-Hotel "Destino-Pascha" in Talamanca zu gelangen. Das Hotel ist ein angesagter Hotspot auf der Insel und am Nachmittag für seine chillige Atmosphäre am Pool beliebt. M'Barek durfte jedoch nicht hinein.

Elyas M'Barek in Begleitung seiner Freundin abgewiesen

M'Barek sei in Begleitung seiner Freundin Julia Czechner gewesen, als er von einer Türsteherin abgewiesen wurde. Ein Foto zeigt ihn wild gestikulierend in weißer Hose und einem grauen T-Shirt am VIP-Eingang des Hotelclubs. Warum er abgewiesen wurde, ist unklar. Offenbar wurde er von der Türsteherin nicht erkannt, möglich ist auch, dass er nicht auf einer der Gästelisten stand.



Der gebürtige Österreicher wollte sich mit der Antwort der Türsteherin aber nicht zufrieden geben. Wie die Zeitung weiter berichtet, sei eine Diskussion am Eingang entstanden. Laut Zeugen habe es 45 Minuten gedauert, bis M'Barek dann doch ins "Destino-Pascha", das zur selben Unternehmensgruppe wie der Nachtclub "Pascha" gehört, eingelassen wurde.

Kein Glück auf Ibiza

Überhaupt scheint der Schauspieler bei seinem Ibiza-Urlaub kein großes Glück zu haben. Am Samstag veröffentlichte er ein Foto auf Instagram, das ihn in einem Eiscafé zeigt. M'Barek musste mit seiner Eiswaffel auf einem Ministuhl an einem winzigen Tisch Platz nehmen. "Musste an den Kindertisch", schrieb er dazu. Seinen Humor scheint er nicht verloren zu haben.