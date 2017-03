Feministin und halbnackt: Emma Watson löst Diskussion aus

Schauspielerin Emma Watson macht sich seit Jahren für Feminismus stark. Nun ist bei einem Fotoshooting für das US-Magazin Vanity Fair ein Foto entstanden, das eine Diskussion über den Feminismus von Emma Watson ausgelöst hat. Es zeigt die Schauspielerin mit verschränkten Armen und mit einer kurzen, weißen Weste bekleidet unter der ihre Brüste hervorschauen. Auf Twitter entbrannte prompt eine Diskussion, ob eine Feministin sich so zeigen darf. Einige sprechen ihr den Feminismus komplett ab, andere erinnern daran, dass Watson Beyoncé vorgeworfen hatte, ihr Feminismus sei zu sexuell. Die meisten allerdings verteidigen Watson. Sie habe das Recht, sich so zu zeigen, wie sie möchte: "Ihr Körper, ihre Entscheidung!". Immerhin ist das Foto bei einem Fotoshooting entstanden, bei dem Vanity Fair Emma Watson als "Belle Rebel", also als rebellische Schönheit, inszeniert hat.