Promi-Geburtstag vom 8. März 2017: Christiane Paul

Zuletzt hat Christiane Paul ganz schön gezittert. Bei der Eröffnung der Berlinale vor einem Monat war es empfindlich kalt gewesen. Sie nahm es mit Humor: In ihrem Glitzerkleid zog die Schauspielerin lachend die nackten Schultern hoch und bibberte filmreif vor den Fans in dicken Schals und Mützen.

Gezittert hat Christiane Paul vielleicht auch im November 2016 in New York, als die Emmys vergeben wurden. Für den ARD-Film «Unterm Radar» war sie als beste Hauptdarstellerin nominiert gewesen - und gewann. «Es ist der Hammer», sagte Paul. «Das ist das Größte, was mir bis jetzt in meinem Leben passiert ist.» In dem TV-Film spielt sie eine Mutter und Richterin, die die Verwicklung ihrer Tochter in einen Terroranschlag nicht fassen kann.

Mit dem Preis gerechnet habe sie nicht - weil Judi Dench mit ihr nominiert war, sagte sie nach ihrer Rückkehr im Interview mit der «Bild am Sonntag». «Ich bin einfach nur ein Mädchen aus Ostberlin. Das habe ich immer wieder gedacht, als ich da in New York war», sagte Paul. «Und ich weiß auch, was dieser Preis letztlich bedeutet. Den hat auch vor mir noch keine Deutsche bekommen, und das weiß ich auch alles», sagte sie. «Das zelebriere ich auch in mir. Das kann mir niemand mehr wegnehmen.»

Christiane Paul, die heute 43 Jahre alt wird, stammt aus einer Arztfamilie. Sie selbst studierte ebenfalls Medizin. Trotz der Doppelbelastung durch Studium und Dreharbeiten war sie schon von 1991 bis 2004 in zahlreichen TV- und Kinofilmen zu sehen. 2004 aber entschied sich die promovierte Medizinerin, die als Chirurgin an der Berliner Charité arbeitete, den Arztberuf an den Nagel zu hängen, um endgültig Schauspielerin zu werden. «Heute glaube ich, dass man sich verändern muss, um bei sich zu bleiben - auch wenn man dabei immer einen Teil von sich zurücklässt», sagte sie der Frauenzeitschrift «Emotion».

Schon früh arbeitete sie auch als Fotomodell für Zeitschriften wie «Bravo». Befriedigung aber empfand sie dabei nicht: «Ich empfand mein Leben als Model als sinnentleert», sagte sie der «Emotion». Der endgültige Durchbruch der Schauspielkarriere kam mit Wolfgang Beckers Sozialdrama «Das Leben ist eine Baustelle» (1997). Kurz darauf wurde Paul als «Beste Nachwuchsschauspielerin» mit der «Goldenen Kamera» ausgezeichnet.

Zu den weiteren bekannten Produktionen gehören die Kinofilme «Knockin' on Heaven's Door» mit Til Schweiger, «Die Häupter meiner Lieben» mit Heike Makatsch , «Im Juli» von Regisseur Fatih Akin oder «Die Welle» mit Jürgen Vogel. Zu den großen Fernsehproduktionen der jüngeren Vergangenheit zählt «Das Adlon. Eine Familiensaga» und «Unterm Radar». Auch in internationalen Produktionen wie die britischen TV-Serie «Paranoid» wirkte die Schauspielerin mit.

Christiane Paul will mit ihren Filmen aber nicht nur die Herzen der Menschen berühren, sie will auch die Welt zu einem besseren Ort machen, etwas verändern. Seit Jahren schon setzt sie sich im Kampf gegen Aids ein und engagiert sich für das Kinderhilfswerk UNICEF. Auch Umwelt und Klimaschutz liegen der zweifachen Mutter am Herzen. Darüber hat sie zusammen mit Peter Unfried das Buch «Das Leben ist eine Öko-Baustelle» (2011) geschrieben - mit dem Untertitel «Mein Versuch, ökologisch bewusst zu leben».