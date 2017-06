Enie van de Meiklokjes präsentiert ihre Zwillinge auf Instagram

Das ging jetzt ziemlich schnell: Erst Anfang Mai hatte Enie van de Meiklokjes über ihr Management Medienberichte bestätigen lassen, dass sie schwanger sei. Nun, gerade mal sieben Wochen später, ist der Nachwuchs auch schon da - und zwar gleich doppelt. Wie die Ex-Viva-Vorzeigefrau und Moderatorin auf Instagram mitteilte, ist sie Mutter von Zwillingsmädchen geworden. "These two darlings just moved in" - zu deutsch: "Diese beiden Lieblinge sind gerade eingezogen" -, schrieb die 42-jährige neben einem Bild, das die kleinen Knirpse in weißen Stramplern auf einer blauen Decke liegend zeigt.



💕These two darlings just moved in 👨‍👩‍👧‍👧 💕#meiklokjestwins #babygirls #soglücklich #jetztzuviert #sozwillinge #sosüss #soverliebt #endlichperfektefamilie Ein Beitrag geteilt von Enie Meiklokjes Stærbo (@enieimturm) am 14. Jun 2017 um 3:07 Uhr

Namen der Zwillinge noch nicht verraten



Wie die beiden Mädchen heißen und wann genau sie zur Welt gekommen sind, verriet die frischgebackene Mutter indes nicht. Van de Meiklokjes, die zuletzt für die Vox-Sendung "Das große Backen" vor der Kamera stand, ist seit rund drei Jahren mit dem dänischen Musiker Tobias Staerbo, Keyboarder der Pop-Sängerin Aura Dione, verheiratet.



Ab sofort die beiden nun also zu viert.