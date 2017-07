Er trug einst der Queen die Schleppe - das ist aus ihm geworden

Er ist die Nummer 23 in der britischen Thronfolge: Arthur Chatto ist der Enkel von Prinzessin Margaret, der jüngeren Schwester von Queen Elizabeth II. Bei der Verleihung des Order of the British Empire - einem der wichtigsten Verdienstorden des Königreiches - trug er 2012 seiner Großtante sogar die Schleppe. Der damals 13-Jährige stand in roter Robe etwas verschüchtert hinter der Queen. Doch die Zeiten der Zurückhaltung sind vorbei.

Chatto ist inzwischen 18 Jahre alt, Schüler am ehrwürdigen Eton College und ein Frauenschwarm. Aus dem kleinen jungen von damals ist ein gut aussehender Muskelprotz geworden. Auf Instagram überraschte er seine mehr als 3000 Fans jetzt mit einem freizügigen Foto.

Chatto kommt bei Frauen an

Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte Chatto ein Foto von sich, das ihn nur in einer weißen Calvin-Klein-Unterhose zeigt. Der 18-Jährige fotografierte seinen durchtrainierten Oberkörper im Spiegel, dreht sich leicht in die Kamera. Die Kommentare der meist weiblichen Nutzerinnen reichen von "sexy" bis "bitte antworte mir in einer Direktnachricht". Chatto kommt bei Frauen an.

Doch offenbar wurde Chatto die ihm zu Teil gewordene Aufmerksamkeit zu viel. Am Freitagnachmittag stellte er seinen Instagram-Account auf "privat" um. Somit sind seine Fotos nur noch Personen zugänglich, die er vorher akzeptiert hat.

Arthur Chatto ist der Sohn von Lady Sarah Chatto, Tochter der verstorbenen Prinzessin Margaret, und Daniel Chatto, einem britischen Künstler und Schauspieler. Das Paar hat zwei Söhne, Sam Chatto, 21, und den 18-jährigen Arthur, der gerade seine Schule am Eton College abgeschlossen hat. Dort absolvierte er auch eine Militärausbildung.

Wird er der neue royale Herzensbrecher?

Der 18-jährige Chatto hat gute Chancen, in die Fußstapfen von Prinz Harry zu treten. Der galt bislang als einer der begehrtesten Junggesellen des britischen Königshauses. Doch nachdem Harrys Beziehung mit Meghan Markle offiziell bestätigt wurde, könnten für ihn bald die Hochzeitsglocken läuten. Dann könnte Chatto seinen Platz als Poster-Boy der britischen Dynastie einnehmen.

