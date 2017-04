Erstes Paar-Foto von André Schürrle und seiner Model-Freundin

Schmacht! Verträumt blickt das Model Anna Sharypova auf den blonden Mann an ihrer Seite. Es ist der Nationalspieler André Schürrle, der sich da neben ihr lässig durchs Haar fährt. Das Bild, das der Fußballer auf Instagram teilte, ist mehr als ein Schnappschuss: Es macht die Beziehung der beiden offiziell. Schürrle zeigte es am Ostermontag seinen über drei Millionen Abonnenten und verlinkte das Model darauf.



Der 26-Jährige hat sich erst im vergangenen Sommer von seiner Verlobten Montana Yorke getrennt. Mit der Kanadierin war er zwei Jahre liiert, machte ihr an Silvester 2015 sogar einen Heiratsantrag. Doch daraus wurde überraschend nichts. Schon zur Europameisterschaft in Frankreich begleitete ihn Yorke nicht mehr, Schürrle war Single. Aber nicht lange.

André Schürrle und Anna Sharypova waren bereits zusammen im Urlaub

Im März sprach er erstmals über die neue Frau an seiner Seite. "Seit Jahresbeginn ernähre ich mich noch bewusster und gesünder. Meine Freundin Anna hat mich darauf gebracht", sagte er damals der "Bild"-Zeitung und bestätigte die Beziehung damit. Dank dem Model-Lifestyle von Sharypova gibt's bei Schürrle jetzt zum Beispiel Chiasamen-Pudding zum Frühstück.

Die beiden teilen außerdem die Leidenschaft für Fernreisen, verbrachten den Jahreswechsel bei einem gemeinsamen Urlaub in Dubai. Da macht es auch nichts, dass sie in einer Fernbeziehung leben. Sharypova, die in Kasachstan geboren wurde, lebt in Berlin, Schürrle spielt in Dortmund Fußball. Nach eigenen Angaben hat Sharypova ein abgeschlossenes Architekturstudium in der Tasche, lebt aber jetzt vom Modeln. Auf ihrem Blog teilt sie Fotos und gibt Mode-Tipps.

Und auch sie machte die Beziehung auf Instagram offiziell - wenn auch nur indirekt: Ein Foto zeigt Anna Sharypova beim Anschmachten des Pärchen-Fotos. "Der Moment, wenn du daran zurück denkst, wie du Erinnerungen geschaffen hast", schreibt sie dazu. Scheint ganz so, als ob wir von dieser Liebe noch viel zu sehen bekommen werden.

That moment when you think back of the time you created memories #havemoments @cheerz @deliveroo_de Ein Beitrag geteilt von Anna Sharypova | berlin (@sharypova_nna) am 12. Apr 2017 um 8:25 Uhr