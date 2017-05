Erwischt! Sophia Thomalla und Gavin Rossdale treffen sich in den USA

Es ist der Schnappschuss eines stolzen Fans, der gerade ein Autogramm seines Idols ergattern konnte: Auf Twitter postete ein Nutzer namens Paul ein Foto, das Rocker Gavin Rossdale vor seinem Konzert in Atlanta zeigt. "Danke, dass du mir ein Autogramm gegeben hast, nachdem du mit deinem Hund Gassi gegangen bist", schrieb er an die Adresse des Musikers.

Thank you @GavinRossdale for signing an autograph for me after your dog walk tonight before your Atlanta concert pic.twitter.com/s1pIZAlgBD — Paul (@Paulbb21) 11. Mai 2017

Was den Mann offenbar nicht interessierte, ist die Frau, die in schwarzen Jeans und weißem Tanktop zum Tourbus läuft. Die großflächigen Tattoos an den Armen verraten es: Die Begleitung von Gavin Rossdale ist Sophia Thomalla. Bereits Anfang April waren Fotos aufgetaucht, die das deutsche Model und den amerikanischen Sänger knutschend in London zeigten.



Sophia Thomalla: "Gavin und ich sind alte Freunde"

Der "Bild"-Zeitung sagte Thomalla damals: "Ich war beruflich in London. Gavin und ich sind alte Freunde, waren essen. Komisch, auf einmal überall Bilder, wie wir das Restaurant - übrigens zu dritt - verlassen und ich mich verabschiede." Auch in einem späteren Interview mit der Zeitschrift "In" betonte die 27-Jährige, dass sie und Rossdale nur befreundet seien.

Zurzeit hält sich die gebürtige Berlinerin in den USA auf, wo sie nach eigener Aussage zu mehreren Castings eingeladen wurde. "Ich bin noch mit einem Amerikaner verheiratet und habe viele englischsprachige Freunde, deswegen spreche ich fließend Englisch. Vielleicht arbeite ich mal in den USA, was ein Abenteuer wäre, aber niemals unter Druck. Was man krampfhaft will, bekommt man sowieso nicht", sagte Thomalla jüngst der Zeitschrift "Grazia".



Noch ist das Model offiziell die Ehefrau des norwegischen Musikers Andy LaPlegua, den sie im März vergangenen Jahres in seiner Heimat im US-Bundesstaat Georgia heiratete. Doch die Scheidung läuft. Da ist Gavin Rossdale schon einen Schritt weiter: Seine Scheidung von Sängerin Gwen Stefani wurde bereits im April 2016 amtlich.