Diese Bilder zeigen die Freilassung des prominenten Ex-Football Stars und Schauspielers O.J. Simpson aus dem Gefängnis "Lovelock" im US-Bundesstaat Nevada in der Nacht zu Sonntag. Neun Jahre hatte der 70-jährige im Gefängnis verbracht. Nachdem ihn im Jahr 2008 ein Gericht wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 33 Jahren verurteilt hatte. Doch von einem Begnadigungsausschuss im Juli wurde bestimmt, dass er nun vorzeitig entlassen werden durfte. O.J. Simpson stand bereits 1995 vor einem Gericht wegen des Mordes an seiner Frau und deren Freund. Es kam damals in dem weltweit beobachteten Prozess zu einem umstrittenen Freispruch.