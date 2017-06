Ex-GNTM-Kandidatin - ist sie die Neue von Julian Draxler?

"Wen küsst Käpt'n Draxler da vor Ibiza?", fragt die "Bild"-Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe. Das Blatt zeigt Fotos von DFB-Kapitän Julian Draxler beim Urlaub auf einer Yacht vor der Balearen-Insel. Der Fußballer, der nach seinem Weggang von Wolfsburg bei Paris Saint Germain spielt, turtelt in Badehose mit einer Bikinischönheit, gibt ihr an Bord einen Kuss auf den Mund.



Inzwischen scheint die Identität der Frau gelüftet zu sein. Nach Informationen von Radio FFN handelt es sich um die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Linda Vaterl. Sie sei 23 Jahre alt und ein IT-Girl aus München, berichtet der Privatsender auf seiner Facebookseite.



Linda Vaterl: "Ich möchte berühmt werden"

Vaterl wuchs in der bayrischen Kleinstadt Vaterstetten und nahm 2015 an der zehnten Staffel der Klum-Show GNTM teil. Damals schaffte sie es aber nicht in die Endrunde der besten 20 und schied vorzeitig aus. Zu ihrem 18. Geburtstag vor fünf Jahren gab Vaterl dem ProSieben-Magazin "Taff" ein Interview. Darin wurde sie als Barbie-Fan mit der Lieblingsfarbe Rosa vorgestellt, die einen Traum habe: "Ich möchte berühmt werden. Ich möchte mal ein großer Star werden", sagte sie.



Im vergangenen Jahr besuchte Vaterl das Münchner Oktoberfest gemeinsam mit der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin Georgina Fleur, posierte mit ihr für die Kameras.

Julian Draxler und Jugendliebe Lena

Ob Draxler und Vaterl ein Paar sind, ist nicht bekannt. Der Mittelfeld-Spieler hat sich bislang nicht dazu geäußert. Bislang war der 23-Jährige mit seiner Jugendliebe Lena Stiffel lieert, die beiden lernten sich 2010 zu Teenie-Zeiten in ihrer Heimatstadt Gladbeck kennen. Stiffel begleitete Draxler 2014 zur Fußball-WM nach Brasilien und zur Europameisterschaft im vergangenen Jahr nach Frankreich.

Ob Linda oder Lena: Inzwischen musste Julian Draxler seinen Ibiza-Urlaub beenden und nach Frankfurt reisen. Von dort bricht das DFB-Team um Jogi Löw am Donnerstag zum Confed-Cup nach Russland auf.