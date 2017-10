Felix Neureuther und Miriam Gössner sind Eltern geworden

Alpin-Skifahrer Felix Neureuther und seine Freundin, Biathletin Miriam Gössner, sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die 27-Jährige brachte am Samstag in ihrem Heimatort Garmisch-Partenkirchen ein Mädchen zur Welt. Das teilten die beiden Profi-Sportler auf ihren Facebook- und Instagram-Seiten mit.



"So viel Liebe. Willkommen auf der Welt kleine Matilda!", schrieben sie und verrieten damit auch gleich den Namen ihres Kindes, dessen Geschlecht sie bis zur Geburt geheim gehalten hatten. Zudem zeigten Neureuther und Gössner ein schwarz-weiß Foto ihrer schlafenden Tochter.

Felix Neureuther war vor der Geburt nervös

Zwei Tage vor der Geburt hatte der 33-Jährige noch in einem Interview mit der Münchner "Abendzeitung" verraten, wie aufgeregt er sei. "Es ist zwar das größte Glück auf Erden, Vater zu werden, aber so ganz entspannt bin ich momentan nicht. Das Baby könnte theoretisch jederzeit kommen. Deshalb habe ich das Handy jetzt immer in der Hosentasche", sagte Neureuther.

Seit Sommer 2013 ist der 33-Jährige mit Biathletin Miriam Gössner liiert. Im April dieses Jahres verkündete die 27-Jährige via Instagram ihre Schwangerschaft.

"Der Ursprung aller Dinge ist klein"!! We are more than happy❤️ Ein Beitrag geteilt von Miri Gössner (@miriamgoessner) am 9. Apr 2017 um 8:45 Uhr

Zu den engsten Freunden des Paares gehört Fußballer Bastian Schweinsteiger. Neureuther und Gössner waren eingeladen, als Schweinsteiger im vergangenen Sommer Tennisspielerin Ana Ivanovic in Venedig heiratete. Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger haben kürzlich ein Kinderbuch auf den Markt gebracht, das junge Leser zum Skifahren animieren soll.

Seiner Tochter Matilda wird er das sicher irgendwann vorlesen, auch wenn die die besten Voraussetzungen hat, eine begeisterte Wintersportlerin zu werden. Immerhin sind nicht nur ihre Eltern Skifahrer, sondern auch ihre Großeltern: die beiden Skilegenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther.