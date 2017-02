Promi-Geburtstag vom 12. Februar 2017: Benjamin Sadler

Es gehört zu seinem Beruf, sich immer wieder auf fremde Charaktere einzulassen. In seiner Rolle als forensischer Psychiater ist Benjamin Sadler nun in menschliche Abgründe eingetaucht. «Jeder hat das Potenzial, zum Mörder zu werden», sagte er vergangenes Jahr der «Berliner Morgenpost».

An dem ZDF-Krimi-Thiller «Der Gutachter» habe ihn die «Mischung aus schaurigem Voyeurismus, Neugier und dem Spiel mit der Angst» gereizt, so Sadler, der heute 46 wird. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Im Kino ist der Schauspieler dieser Tage indes in «Wendy - Der Film» zu erleben. Er ist darin der Papa der Titelfigur.

Auch im Fernseh-Zweiteiler « Contergan» spielte er 2007 den Vater einer Tochter, einem Mädchen, das mit schweren Missbildungen zur Welt kam, nachdem seine Mutter während der Schwangerschaft das Schlafmittel Contergan eingenommen hatte. Für seine schauspielerische Leistung wurde Sadler im selben Jahr mit dem Sonderpreis der Bambi-Jury ausgezeichnet.

Geboren am 12. Februar 1971 im kanadischen Toronto als Sohn einer britischen Lehrerin und eines deutschen Grafikdesigners und zweisprachig aufgewachsen in Hamburg, begann Sadler nach dem Abitur und Studienaufenthalten in London und New York Mitte der 90er Jahre seine Schauspielkarriere. Er stand damals einige Male auf der Theaterbühne und übernahm kleinere Rollen in etlichen beliebten deutschen TV-Serien, darunter in «Alle lieben Julia» (1994), «Faust» (1996) oder «Freundschaft mit Herz» (1996). Erste Hauptrollen in Fernsehproduktionen folgten, auch Kinofilmproduzenten klopften nun bei ihm an.

Auffällig oft ist der gut aussehende Schauspieler seit dem Millenniumswechsel in Filmen mit historischen Hintergrund engagiert worden. Im Bergwerksdrama «Das Wunder von Lengede» und in der international besetzten Filmbiografie «Luther» (beide 2003) gehörte er ebenso zum Cast wie im ZDF-Biopic «Krupp - eine deutsche Familie» (2008) oder in den Fernsehfilmen «München 72 - Das Attentat» (2011), «Rommel» (2012) sowie zuletzt im ARD-Zweiteiler «Sein Name war Franziskus» (2016). Der deutschen «Tatort»-Gemeinde dürfte der Frauenschwarm indes nicht zuletzt als sexy Liebhaber mit Drei-Tage-Bart der Hannoveraner Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, 50) in Erinnerung geblieben sein.

Privat weiß man nur wenig über ihn, öffentlich bekannt ist nur, dass er in Berlin lebt, sich die Welt gern durch das Objektiv seiner Kamera ansieht und mit der aus Brasilien stammenden Schauspielerin Isabella Parkinson (47) eine Tochter hat.