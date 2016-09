Sie ist jung, schön und trägt einen berühmten Nachnamen: Sistine Stallone, Tochter von Hollywoodstar Sylvester Stallone. Öffentliche Auftritte an der Seite ihres Vaters absolviert die heute 18-Jährige seit sie ein Kind ist. Bei den Filmfestspielen in Venedig lief Sistine Stallone nun erstmals solo über den roten Teppich. In rückenfreier Robe mit hohem Beinschlitz und kleiner Schleppe posierte sie selbstbewusst für die Fotografen - so, als hätte sie in ihren 18 Lebensjahren noch nichts anderes gemacht.

Fullscreen

Als Vorbild dient der Stallone-Tochter ihre Mutter, Jennifer Flavin, die in den Achtzigern selbst als Fotomodell arbeitete. "Sie zeigt mir, wie ich posieren, über den Laufsteg schreiten und Kleider präsentieren muss", sagte Sistine der Zeitschrift "Teen Vogue". Auf Sistines Instagram-Account finden sich alte Magazincover ihrer heute 48-jährigen Mutter. Zudem postet die 18-Jährige immer wieder Fotos von Model Kate Moss, die sie als ihr Idol bezeichnet.



Sistine Stallone arbeitet als Model

Sistine Stallone will sich als professionelles Model etablieren und ist bei IGM Models unter Vertrag. Die Agentur gehört zu den bekanntesten der Branche und vertritt unter anderem Kaia Gerber, Tochter von Supermodel Cindy Crawford, und Louisa Gummer, Tochter von Schauspielerin Meryl Streep.

Erste Erfolge in der Modebranche kann die 18-Jährige schon vorweisen: Im vergangenen Jahr absolvierte sie ein Fotoshooting für die "Teen Vogue", zudem posierte sie für die koreanische "Vogue" und landete auf dem Titel der kasachischen "Harper's Bazaar". Für letztere wurde sie gemeinsam mit Gabriel-Kane Day-Lewis, dem Sohn der Schauspieler Daniel Day-Lewis und Isabelle Adjani abgelichtet.

Our @gucci cover story for @harpers_bazaarkz latest issue w/ @gabrielkane is on stands now!! Shot by @ryanmichaelkelly & styled by @annakatsanis ❤️ Ein von SISTINE STALLONE (@sistinestallone) gepostetes Foto am 1. Jul 2016 um 9:43 Uhr

Denn Sistine Stallone ist nicht das einzige Promi-Kind, das in der Fashionszene Fuß fassen will. Rafferty und Iris Law, Presley und Kaia Gerber, Dylan Brosnan, Jack Kilmer, Charlie Oldman - sie alle schritten bereits über den Laufsteg von Luxusmarken oder posierten für Werbekampagnen.



Für Sistine kommt die Konkurrenz aus den eigenen Reihen, denn Sylvester Stallone hat nicht nur eine, sondern gleich drei bildschöne Töchter. Die Mädchen im Alter von 14, 18 und 20 Jahren stammen aus Stallones dritter Ehe mit mit Ex-Model Jennifer Flavin und sind auf dem besten Weg ihrem prominenten Vater den Rang abzulaufen.