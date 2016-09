Das amerikanische Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat seine jährliche Liste der teuersten Topmodels veröffentlicht. Erfasst wurde das Einkommen für den Zeitraum von Juni 2015 bis Juni 2016. Insgesamt wurde der Verdienst von 20 Topmodels berücksichtigt, die es zusammen auf 154 Millionen Dollar bringen.

An der Spitze steht seit Jahren uneinholbar Gisele Bündchen. Die Brasilianerin verdiente in dem berücksichtigten Zeitraum 30,5 Millionen Dollar. Mit deutlich Abstand folgt auf Platz zwei ihre Kollegin Adriana Lima. Die 35-Jährige heimste 10,5 Millionen Dollar ein - vor allem Dank ihres Engagements für Victoria's Secret. Seit dem Jahr 2000 arbeitet Lima für das Dessouslabel - so lange wie kein anderes Model.

Die Mehrheit der Models ist weiß und dünn

Für Kritik sorgte die Tatsache, dass die Mehrheit der Models weiß und schlank ist. Plus-Size-Models tauchen in dem Ranking überhaupt nicht auf, die Mehrheit der Schönheiten stammt aus den USA.



Als einzige Asiatin schaffte es die Chinesin Liu Wen in die Top Ten. Sie belegt mit einem Verdienst von sieben Millionen Dollar Platz acht. Den teilt sie sich allerdings mit der Südafrikanerin Candice Swanepoel. Die Blondine brachte es ebenfalls auf sieben Millionen Dollar.

Engagements in Unterwäsche zahlen sich aus

Ein dunkelhäutiges Model sucht man in den Top Ten ebenfalls vergeblich. Jasmine Tookes, Amerikanerin mit afrikanischen Wurzeln, landet auf Platz 17. Sie verdiente vier Millionen Dollar - ebenso wie die Ungarin Barbara Palvin und die Amerikanerinnen Taylor Hill und Lily Aldridge. Ihnen folgt Joan Smalls mit 4,5 Millionen Dollar.

Zu den Newcomern in der Liste gehören die Victoria's-Secret-Models Jasmine Tookes, Lily Aldridge und Taylor Hill, die mit 20 Jahren zugleich die Jüngste ist. Ein Deal mit der amerikanischen Unterwäschemarke zahlt sich aus: fast alle der erfassten Models präsentierten bereits Dessous von Victoria's Secret.