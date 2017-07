"Liebe Air Berlin ...": Frank Elstner legt sich mit Fluggesellschaft an

Wenn Air Berlin zur Zeit etwas nicht gebrauchen kann, dann ist es schlechte PR: Die Fluggesellschaft kämpft mit Ausfällen und Verspätungen, ist hoch verschuldet - und hat es nun auch noch mit einem erbosten Frank Elstner zu tun bekommen.



Die TV-Legende flog am Samstag mit einer Air Berlin-Maschine vom Flughafen Karlsuhe/Baden-Baden nach Berlin-Tegel. Einziges Problem: sein Gepäck wurde unterwegs offenbar verschlampt. "Wie verliert man auf einem Inlandsflug ohne Umsteigen einen Koffer?", fragte die Show-Größe verblüfft auf Twitter.

Liebe @airberlin. Sitze ohne Gepäck in Berlin! Wie verliert man auf einem Inlandsflug ohne Umsteigen einen Koffer? #FKB-TXL — Frank Elstner (@Frank_Elstner) 22. Juli 2017

Das Netz steht Frank Elstner bei

Zahlreiche Twitter-Nutzer stiegen auf den kuriosen Fall ein, versuchten dem ratlosen Show-Urgestein (erfand "Wetten, dass..?" und unter anderem die Sendung "Koffer Hoffer", in der verloren gegangene Koffer versteigert wurden), entweder zu helfen oder ließen ihren eigenen Frust über die Fluggesellschaft freien Lauf.

Frank, den Koffer können sie nach der Eröffnung im Jahr 2022 in BER abholen. Der Koffer existiert, er ist nur wo anders. ;-) — Evangelista (@EuregioFM) 23. Juli 2017

Top die Wette gilt........Koffer gefunden!!! — Thomas Hoferichter (@Eisern_hoferich) 23. Juli 2017

Herzlich Willkommen bei “Verstehen Sie Spaß“ — Andree (@Schraube09) 22. Juli 2017

Lieber Frank, kann ich Dir aushelfen? Was brauchste? Sakko? Zahnbürste? Flachmann? — Felix von Ackern (@vonAckern) 22. Juli 2017

Das Social-Media-Team von Air Berlin reagierte prompt, entschuldigte sich bei dem kofferlosen Elstner.

Wir entschuldigen uns sehr dafür! Senden Sie uns bitte Ihre PIR per DM und wir regeln alles weitere. LG, Pia — airberlin (@airberlin) 22. Juli 2017

Doch sorgte die Air Berlin-Mannschaft zunächst für noch mehr Spott. Offenbar folgte die Fluggesellschaft dem fassungslosen Moderatoren nicht - eine Direktnachricht via Twitter war also scheinbar nicht möglich. Manch einen Twitter-Nutzer erinnerte die Situation an Elstners Zeit in der Kult-Show "Verstehen Sie Spaß?".

Bin jetzt nicht der Twitter Profi, aber DM geht doch nur, wenn Sie mir folgen, oder! Lerne mi 75 ja gerne noch dazu... — Frank Elstner (@Frank_Elstner) 22. Juli 2017

Immerhin habe sein Flug keine Verspätung gehabt oder sei gar annulliert wir, versuchten ihm einige Nutzer Mut zuzusprechen. Leider hatte Frank Elstner auch darauf eine unbefriedigende Antwort:

Stimmt nicht! 4 Stunden Verspätung! — Frank Elstner (@Frank_Elstner) 22. Juli 2017