Gabriele Metzger, 1959 in Heidelberg geboren, ist promovierte Theaterwissenschaftlerin und arbeitete nach dem Studium zunächst als Regieassistentin am Schauspiel Frankfurt. Nach privatem Schauspielunterricht wechselte sie die Seiten und kam nach mehreren Engagements an Frankfurter Theatern zum Fernsehen. Sie war unter anderem Ansagerin und Lottofee in der ARD, ehe sie 1995 die Rolle der Charlie Schneider in "Verbotene Liebe" übernahm und der Serie 20 Jahre lang treu blieb. Metzger lebt in Frankfurt am Main.