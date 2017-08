Die ersten Fotos tauchten Ende März auf. Sie zeigten Musiker Gavin Rossdale und Schauspielerin Sophia Thomalla küssend auf der Straße, aufgenommen im Londoner Viertel Primrose Hill. "Ich war beruflich in London. Gavin und ich sind alte Freunde", sagte Thomalla damals der "Bild"-Zeitung.



Wenige Wochen später wurde die 27-Jährige dann am Rande mehrerer Konzerte von Rossdales Band Bush abgelichtet. In Interviews beteuerte sie jedoch stets, man sei nur gut befreundet. "Sich von jemandem zu trennen oder doch nicht zu trennen, mit jemandem nach der Trennung wieder zusammenzukommen oder sich in jemanden zu verlieben – das ist doch kein Skandal, sondern einfach nur das Leben! Und mir ist egal, was alle denken, ich mache, was ich für richtig halte!" sagte Thomalla jüngst dem stern.



Gavin Rossdale postet Fotos mit Sophia Thomalla

Ein klares Bekenntnis zu einer neuen Beziehung ist das nicht. Bei Gavin Rossdale hingegen klingt das ganz anders. Dem Portal "Der Westen" sagte der Musiker über Thomalla: "Sie ist die Größte. Sie ist wirklich wunderbar." Ende Juli hatte der 51-Jährige ein erstes Pärchen-Selfie auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Inzwischen ist es wieder gelöscht - angeblich auf Wunsch seiner Ex-Frau Gwen Stefani.

Die Sängerin, bekannt als Frontfrau der Band No Doubt, soll gar nicht begeistert sein von der neuen Flamme ihres früheren Gatten. Rossdale und Stefani ließen sich 2016 nach 14 Ehejahren scheiden. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder, die Rossdale zum Teil auf seiner Tournee begleiten und dann auch von Sophia Thomalla betreut werden.



Der Musiker scheint jedoch schwer verliebt in die Deutsche. So postete er zuletz ein Foto, das Thomalla und seinen Hund zeigt. Rossdales Kommentar: "Doppelt fantastisch".

Double awesome Ein Beitrag geteilt von Gavin Rossdale (@gavinrossdale) am 8. Aug 2017 um 12:15 Uhr

Und auch auf einen Schnappschuss mit seiner Band hat es Sophia Thomalla schon geschafft. Den versah Rossdale mit einem fiesen Hinweis an seine Ex-Frau: "Habe Spaß mit der Band und künftigen Ex-Frauen #wecanstilltakeitdown". Der Hashtag soll wohl heißen: Ich kann das Foto immer noch löschen, wenn es dir nicht passt.

Having fun with the band and future ex -wives ❤️#wecanstilltakeitdown Ein Beitrag geteilt von Gavin Rossdale (@gavinrossdale) am 2. Aug 2017 um 21:47 Uhr

Dass Rossdale und Thomalla so schnell getrennte Wege gehen, davon ist erst mal nicht auszugehen. Denn ab September touren Bush durch Europa. Auf die Frage, ob Thomalla ihn dann begleiten werde, sagte der 51-Jährige gegenüber "Der Westen": "Das hoffe ich sehr. Ich weiß, sie ist in Deutschland sehr bekannt. Ich hoffe, sie ist nicht zu beschäftigt und schafft es."