Meryl Streep hat nach ihrer Attacke auf Donald Trump Schützenhilfe von Hollywood-Star George Clooney bekommen. Der 55-Jährige hat sich am Montag der Kritik Streeps angeschlossen: "Sollten Sie nicht das Land regieren?", fragte Clooney bei der Vorstellung einer neuen Netflix-Doku-Serie in Richtung des künftigen US-Präsidenten. Das berichtet die englische Tageszeitung "The Guardian".



Die Schauspielerin hatte am Sonntagabend im Rahmen der Golden-Globe-Verleihung eine engagierte Rede gehalten und dabei auf den gewählten Präsidenten gezielt: "Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle", sagte Streep unter Tränen. Die eindrücklichste Szene des Jahres sei für sie gewesen, als Trump in einer Wahlkampfrede einen körperlich Behinderten Journalisten nachgeäfft habe. Dieser Moment, als der "Mann, der sich um einen Platz auf dem meistgeachteten Sitz unseres Landes bewarb", über einen ihm Unterlegenen lustig machte, habe ihr fast das Herz gebrochen und gehe ihr nicht mehr aus dem Kopf. Die 67-Jährige wurde bei der Veranstaltung mit dem Cecil B. Demille Preis für ihr Lebenswerk geehrt.

Trump schoss scharf zurück. Streep sei "eine der am meisten überschätzten Schauspielerinnen in Hollywood", schrieb der 70-Jährige auf Twitter. Sie "kennt mich nicht, aber greift mich vergangene Nacht bei den Golden Globes an", empörte sich der Politiker und nannte Streep zudem "Hillary-Hofschranze...".

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017