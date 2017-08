Anfang Juni wurden George Clooney und seine Frau Amal Eltern der Zwillinge Emma und Alexander. Wie die rund drei Monate alten Babys das Leben ihrer berühmten Eltern bestimmen, verriet der Schauspieler jetzt in einem Interview mit "USA Today". "Mein Job ist es gerade, Windeln zu wechseln und sie etwas herum zu tragen", sagte Clooney und ergänzte: "Ich habe niemals geglaubt, dass ich mit 56 Jahren Vater von Zwillingen werden würde. Man sollte im Leben keine Pläne schmieden, sondern einfach genießen, was kommt."

Seiner Frau Amal, die Clooney im September 2014 in Venedig heiratete, machte er ein bezauberndes Kompliment. "Sie ist wie eine olympische Sportlerin. Sie macht das alles großartig", sagte der Schauspieler über die britische Anwältin. Er selbst gestand, dass ihn die Verantwortung für seine Kinder bisweilen in Panik versetze. "Plötzlich bist du für andere Menschen verantwortlich, das ist furchteinflößend."

Neuer Clooney-Film feiert in Venedig Premiere

Den Sommer verbringen die Clooneys mit ihren Kindern in ihrer Villa am Comer See in Italien. Von dort wird George Clooney einen Abstecher zum Filmfest nach Venedig machen, um am 2. September seine neue Regiearbeit "Suburbicon" vorzustellen. Für die Mystery-Komödie arbeitete der 56-Jährige mit den Coen-Brüdern zusammen, die Hauptrollen sind mit Matt Damon und Julianne Moore ebenfalls prominent besetzt. In Deutschland kommt der Film am 9. November in die Kinos.



Über seinen geplanten Auftritt beim Filmfest in Venedig scherzte Clooney: "Ich muss einfach nur die Kotze von meinem Smoking wegmachen. Früher war es meine Kotze, jetzt ist es die der Zwillinge. Passt also alles."