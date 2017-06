Das sagt der Opa zu den Clooney-Zwillingen

Auf ein Foto muss die Öffentlichkeit noch warten: Bisher halten sich George Clooney und seine Frau Amal mit Informationen zu ihren frisch geborenen Zwillingen zurück. Am Dienstag hatte die Menschenrechtsanwältin in London einen Jungen und ein Mädchen zur Welt gebracht, wie Hollywoodstar George Clooney offiziell bestätigte. Alexander und Ella heißen die Babys - aber wie sehen sie aus?

Darüber gab Clooneys Vater Nick nun einem amerikanischen TV-Sender Auskunft. Beide hätten dunkle Haare, so der stolze Großvater. "Sie sind wunderschön", sagte der 83-Jährige. Seine Frau finde, dass sie ihrem Vater ähnlich sehen - zumindest einer von ihnen. "Nina schwört, dass sie Georges Nase haben. Nicht beide, aber der kleine Junge. Sein Profil sah aus, als habe er die Nase von George", sagte Nick Clooney.

George Clooney rief seine Eltern direkt nach der Geburt per Skype an

Die beiden lernten ihre neuen Enkelkinder via Skype kennen. Nur wenige Stunden nach der Geburt riefen George und Amal Clooney die Großeltern aus dem Krankenhaus an. "George hatte einen glasigen Blick, ich bin nicht sicher, ob er nüchtern war", scherzte sein Vater Nick und schwärmte von seiner Schwiegertochter: "Amal ist Superwoman!"

Während George Clooneys Eltern im fernen Kentucky mit dem Besuch bei den Enkelkindern noch etwas warten - die hätten gerade genug zu tun, so Georges Vater - war Amal Clooneys Mutter sogar bei der Geburt dabei. Wie "People" berichtet, habe Baria Alamuddin ihrer Tochter und dem Schwiegersohn bereits Geschenke gemacht. Sie soll in einer Kinderboutique in London zwei Strampelanzüge besorgt haben. "Es war eine wunderschöne Geburt. Alles lief gut", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.

Für den 56-jährigen George Clooney und seine 39-jährige Frau sind Ella und Alexander die ersten Kinder.