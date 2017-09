Die Clooneys bieten Flüchtling aus dem Irak neues Zuhause

George und Amal Clooney haben einen Flüchtling aus dem Irak in einem Haus aufgenommen, das ihnen gehört. Dem "Hollywood Reporter" sagte der Schauspieler, der Mann studiere jetzt an einer Universität in Chicago. "Er war in einem Bus nach Mossul, als IS-Terroristen die beiden Busfahrer ermordeten." Der Jeside habe überlebt und sei in die USA gekommen. "Er hat alle Checks bestanden, und dann haben wir spontan gesagt: "Hör zu, wir unterstützen dich. Du möchtest ausgebildet werden? Du möchtest mit dem Leben vorankommen? Wir können dir helfen"."

Amal Clooney kämpft für Rechte jesidischer Frauen im Nordirak

Mit mehreren Millionen US-Dollar aus seinem Vermögen will der Schauspieler und Filmemacher auch weitere Flüchtlinge unterstützen, die in die USA kommen. Seit Jahren setzt er sich für Verfolgte ein. Seine britisch-libanesische Frau Amal kämpft als Menschenrechtsanwältin für die Rechte jesidischer Frauen im Nordirak. Eine ihrer Klientinnen ist die UN-Sonderbotschafterin gegen Menschenhandel, Nadia Murad, die Schutz in Baden-Württemberg fand. Jesiden sind eine religiöse Minderheit.

Im selben Interview sprach der 56-Jährige auch über sein Leben als Vater von Zwillingen: "Wir sind beide unausgeschlafen", gab er zu. "Aber ich kann toll Windeln wechseln, das wusste ich vorher nicht."