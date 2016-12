Vor fünf Jahren war der britische Comedian James Corden noch nicht als Moderator der amerikanischen "Late late Show" bekannt, sondern hauptsächlich als Schauspieler aus der britischen Sitcom "Gavin & Stacey". Für die Charity-Organisation "Comic Relief" drehte Corden damals einen kleinen Sketch - und erprobte dort erstmals seinen Hit Carpool Karaoke. Sein erster Gast? George Michael.

Der Sänger, der am 25. Dezember im Alter von nur 53 Jahren starb, nahm als erster Promi in Cordens Musik-Auto Platz. In dieser ersten Version ist das gemeinsame Singen noch ein kleiner Teil eines größeren Sketchs, aber schon 2011 wurde deutlich, dass das Format Potential hat. Im Video drehen die beiden eine Runde durch London, angeblich, um Fotos von George Michael irgendwo abzuholen. Spontan wird Corden zu einem Meeting zur Planung von "Comic Relief" einberufen - und will dort alleine hin. "Sei ehrlich, du willst doch nur nicht, dass ich mitkomme, weil du nicht mit einem Schwulen gesehen werden willst!", beschwert sich George Michael theatralisch.

"Baby - I'm your man!" George Michael und James Corden geben alles

Der Sänger trägt Sonnenbrille und Trainingsanzug und spielt seine Rolle gekonnt. "Ich kann dich nicht mitnehmen, weil du ein Witz bist, George! Das wäre peinlich. Bei 'Comic Relief' geht's darum, Leuten wie dir zu helfen!", bricht es aus Corden heraus und George Michael gibt sich beleidigt. Um ihn zu besänftigen, dreht Corden den Wham!-Hit "I'm your man" auf - und bald trällern die beiden vergnügt im Wagen. Am Schluss des Clips kommt Corden zurück vom Meeting und auch der Wham-Klassiker "Freedeom" versetzt die beiden in Ekstase.





Es sind Bilder wie diese, die George Michael lebensfroh, witzig und selbstironisch zeigen, die seine Fans besonders vermissen werden. Michael verhalf dem Format zu Erfolg: Heute klicken Millionen James Cordens Videos, in denen er mit Popstars im Auto durch die Gegend fährt und Lieder singt. Am bekanntesten ist wohl der Clip mit Adele mit 1,4 Millionen Klicks bei Youtube. Auf Twitter nahm James Corden diese Woche Abschied von George Michael: "Ich hab George Michael geliebt, seit ich denken kann. Er war eine absolute Inspiration. Und immer seiner Zeit voraus."