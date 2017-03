George Michael in kleinem Kreis beerdigt

Als der britische Popstar George Michael verstarb, trauerten tausende Fans um ihn. Jetzt ist er in aller Stille beigesetzt worden. Wie die PR-Agentur des Sängers mitteilte, fand die Beerdigung am Mittwoch in privatem Kreis statt. Britische Medien berichten, dass sich das Grab des Sängers auf einem Friedhof in London befinde.

"Familie und enge Freunde haben sich zu einer kleinen und privaten Zeremonie versammelt, um ihrem geliebten Sohn, Bruder und Freund auf Wiedersehen zu sagen", hieß es in einer Mitteilung. Michaels Familie bedanke sich für die große Anteilnahme der Fans, hoffe aber, dass ihre Privatsphäre von den Medien respektiert werde.

Superstar wurde nur 53 Jahre alt

Der mit dem Popduo Wham! bekannt gewordene Sänger ("Last Christmas") wurde nur 53 Jahre alt. Er war leblos am ersten Weihnachtstag vergangenen Jahres in seinem Anwesen in Goring-on-Thames in Oxfordshire entdeckt worden, etwa 90 Kilometer von London entfernt. Einer Obduktion zufolge starb er an einer Herzmuskelerkrankung und an Verfettung der Leber. Ein Fremdverschulden wurde nicht festgestellt.

Michael verkaufte in seiner mehr als 30-jährigen Karriere fast 100 Millionen Alben. Unter den vielen Hits des Sängers im Duo mit Andrew Ridgeley als Wham! sind Ohrwürmer wie "Wake Me Up Before You Go-Go" aus den 1980er Jahren. Mit Elton John, mit dem er befreundet war, sang Michael "Don't Let The Sun Go Down On Me".